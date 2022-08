Το καλοκαίρι είναι αδιαμφισβήτητα η περίοδος για να απολαύσουμε συναυλίες, παραστάσεις, φεστιβάλ και καλλιτεχνικά δρώμενα. Είναι μια ευκαιρία να βγούμε έξω και να διασκεδάσουμε με την ψυχή μας. Το outfit που θα επιλέξεις να φορέσεις είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την περίσταση ώστε να είσαι άνετη, ανάλαφρη και παράλληλα stylish.

Ψάξαμε λοιπόν για εσένα τα fashion items που ταιριάζουν σε κάθε έξοδο και βρήκαμε στο Igo Project τα πιο ξεχωριστά κομμάτια.

The Nymphis Dress by Nadia Rapti

Σε περίπτωση που σκοπεύεις να πας σε συναυλία στο Ηρώδειο, το The Nymphis Dress είναι το απόλυτο φόρεμα για να επιλέξεις. Είναι αέρινο, έχει κίνηση και μια πολύ ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις.

2. Maiden Denim Shorts Light Blue by The KNL’s

Εάν από την άλλη θέλεις να πας σε κάποια συναυλία και να είσαι άνετη και cool, τότε αυτό το ψηλόμεσο denim σορτσάκι είναι η κατάλληλη επιλογή. Κολακεύει τη σιλουέτα και είναι ιδανικό για να χορέψεις και να απολαύσεις τη στιγμή.

3. Casablanka Top by Daphne Alex

Άνετο crop top με τον έναν ώμο έξω, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει το απόλυτο εξωτικό look! Έχει υπέροχη κίνηση και είναι ιδανικό για τις βραδιές που θέλεις να χορέψεις και να το ευχαριστηθείς.

4. Atene co-ords 2 in 1 Green Dress by The KNL’s

Άνετο, boho και παράλληλα απόλυτα κομψό. Με το συγκεκριμένο φόρεμα μπορείς να περάσεις μια ξέφρενη βραδιά και να είσαι πιο άνετη από ποτέ!

5. #pinkhour by Igo Project

Και φυσικά για να απογειώσεις κάθε outfit, ένα ιδιαίτερο κόσμημα είναι απαραίτητο. Εμείς σου προτείνουμε το #pinkhour από τη νέα κολεξιόν του Igo Project.

Επισκέψου κι εσύ το Igo Project και διάλεξε το αγαπημένο σου fashion item για να σε συνοδεύσει στις πιο όμορφες βραδιές του καλοκαιριού!