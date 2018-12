Η έκδοση «Behind The Beauty Mirror» της Ιωάννας Μητακίδου από τη Θεσσαλονίκη, που κυκλοφορεί μέσα στις επόμενες ημέρες είναι το πρώτο make up expertise book που επιχειρεί μια ακαδημαϊκή προσέγγιση στο μακιγιάζ και φιλοδοξεί να γίνει το πολύτιμο εγχειρίδιο που θα λατρέψουν όλοι οι make up fans, instagramers, youtubers και βεβαίως make up artists και beauty editors! Στις σελίδες του – που θα σας θυμίσουν έντονα σελίδες από απολαυστικά ρεπορτάζ ομορφιάς περιοδικού- θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα όσα ψάχνετε σε σχέση με την τέχνη και τις τεχνικές του μακιγιάζ, είτε είστε επαγγελματίας ή και όχι αλλά σας ενδιαφέρουν τα basics, τα looks, οι τάσεις, τα σύγχρονα και τα επαγγελματικά μυστικά της make up art. H επίσημη πρώτη παρουσίαση του «Behind The Beauty Mirror» θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο αίθριο του Toms Flagship (Τσιμισκή 22) τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, στις 8.00 το βράδυ, ενώ στη συνέχεια η έκδοση θα παρουσιαστεί και σε άλλες πόλεις όπως η Ξάνθη (12/12), η Λάρισα (15/12) και η Βέροια (16/12).