Άλλη μια υπέροχη εβδομάδα μόλις ξεκίνησε και πραγματικά έχουμε τόσα πολλά να σου προτείνουμε να κάνεις! Άλλα θα σε κρατήσουν μέσα στο σπίτι και άλλα έξω από αυτό. Μα πάνω από όλα θέλουμε να περάσεις υπέροχα!

Δευτέρα 14/1

Από τις 14 Ιανουαρίου μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου, 3 επίπεδα του River West είναι γεμάτα με τα πιο δημοφιλή brand μόδας, καλλυντικών, αξεσουάρ, gadget τεχνολογίας και ειδών σπιτιού που περιμένουν τους καταναλωτές για ανανέωση look και διάθεσης! Fashionistas, sporty, lounge & tech προσωπικότητες, θα βρουν τα must have items της χρονιάς σε αγαπημένα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, όπως τα Zara, Mango, H&M, Smashbox, Pull & Bear, Calzedonia, Women secret και πολλά άλλα, στην πιο άνετη βόλτα της πόλης!

Τρίτη 15/1

Απολαμβάνουμε το κοκτέιλ μας στο Okio σήμερα γιατί μπορεί να έχει αρκετό κρύο αλλά η θάλασσα πάντα σου φτιάχνει τη διάθεση. Ο Δημήτρης και ο Αντρέας πίσω από την μπάρα φτιάχνουν τα πιο απίθανα κοκτέιλ και σε παρασύρουν σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων. Πείνασες; Μη ξεχάσεις να «τσεκάρεις» ποια πίτσα θα επιλέξεις αφού όλες είναι νοστιμότατες. Και το καλύτερο; Κάθε Παρασκευή έχει και live. Μη το χάσεις!

Τετάρτη 16/1

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen! Από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου, ο απόλυτος προορισμός shopping μας υποδέχεται με ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές που απολαμβάνουμε όλο το χρόνο. Το shopping συνεχίζεται και την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, αφού τα εμπορικά καταστήματα του εκπτωτικού χωριού θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 μέχρι τις 20:00.

Πέμπτη 17/1

O Bruce Willis επιστρέφει ως Ντέιβιντ Νταν (David Dunn) και ο Samuel L. Jackson ως Ελίτζα Πράις (Elijah Price) ή αλλιώς Κύριος Γκλας σε μια μοιραία συνάντηση με τον James McAvoy ως Κέβιν Γουέντελ Κραμπ (Kevin Wendell Crumb), ο οποίος δεν έχει αποχωριστεί τις πολλαπλές προσωπικότητες του. Η Anya Taylor-Joy είναι η Κέισι Κουκ (Casey Cooke), η μοναδική που επιβίωσε από τα νύχια του Κραμπ. Ακολουθώντας το φινάλε του Διχασμένου, ο Κύριος Γκλας εντοπίζει τον Νταν να καταδιώκει το Κτήνος, την υπεράνθρωπη εκδοχή του Κραμπ, σε μια σειρά από συναντήσεις που κλιμακώνονται έκρυθμα, ενώ ο δαιμόνιος Πράις ενορχηστρώνει παρασκηνιακά την κατάσταση, κρύβοντας μυστικά από τους δύο άντρες.

Παρασκευή 18/1

H πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν Του Τιμωρού της Marvel ξεκινάει στο Netflix και βρίσκει τον Φράνκ Κάστλ να προσπαθεί να ξεπεράσει το παρελθόν του. Ωστόσο, μόλις έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα, ο Φρανκ αδυνατεί να αφήσει πίσω του τον παλιό του εαυτό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να γυρίσει στην παλιά του ζωή με μια νέα αποστολή και έναν σύντροφο που ποτέ δε ζήτησε.

Σάββατο 19/1

Tο Public και το Infokids.gr, προσκαλούν τους γονείς σε μια δωρεάν ομιλία στο Public Συντάγματος (αίθουσα εκδηλώσεων – 5ος όροφος), το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις 12:00, με θέμα «Πώς θα προστατεύσω το παιδί μου από σεξουαλική κακοποίηση;». Μετά την ομιλία, θα ακολουθήσει συζήτηση με προσωπικές ερωτήσεις, κατά τις οποίες η κα. Λυκομήτρου (συστημική ψυχοθεραπεύτρια), η κα. Βέννη (δικηγόρος με τεράστια πείρα στο θέμα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης) και η κα. Σακελλαρίου (σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια) θα απαντήσουν σε απορίες και προβληματισμούς των γονιών, αναφορικά με τα επιμέρους «παρακλάδια» της παιδικής σεξουαλικής αποπλάνησης ή / και κακοποίησης, συζητώντας μάλιστα αληθινά περιστατικά που οι ίδιες έχουν αντιμετωπίσει. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο blog.public.gr

Κυριακή 20/1

Τα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού, υποδέχονται και φέτος τα παιδιά, στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις τους, με δωρεάν είσοδο για όλους έως 15 ετών, ενώ η Σχολή Σκι Πάππος – Μπαλντούμης, υποστηρίζοντας για ακόμη μία χρονιά τη διοργάνωση, παρέχει έκπτωση στα μαθήματα σκι και snowboard και δωρεάν ενοικίαση εξοπλισμού.