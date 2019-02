Shopping, cinema, παρουσιάσεις βιβλίων και πολλά άλλα σε περιμένουν αυτή την εβδομάδα η οποία αν και έχει μια ελαφριά «μουντάδα» ελπίζουμε να αλλάξει αυτό και ο καιρός να γίνει πολύ καλύτερος. Τι λες; Πάμε να τα δούμε αναλυτικα;

Δευτέρα 4/2

Παρουσίαση Βιβλίου – Διλήμματα της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας: 20ός αιώνας –Σπύρος Βλαχόπουλος – Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Εκδόσεις Πατάκη) @ 04/02 και ώρα 21.00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Το βιβλίο αυτό –εκπονημένο από έναν ειδικό του Συνταγματικού Δικαίου και από έναν ιστορικό– εξετάζει τις μεγάλες πιέσεις της σύγχρονης ελληνικής συνταγματικής ιστορίας. Ύστερα από την απαραίτητη εισαγωγή στα ελληνικά Συντάγματα της νεότερης εποχής, επικεντρώνεται στην εποχή της «κρίσης των θεσμών» (1915-1974), που ορίζεται από τους δύο επάλληλους διχασμούς του ελληνικού 20ού αιώνα, τον Εθνικό Διχασμό και τον εμφύλιο πόλεμο, με τις αποσαθρωτικές επιπτώσεις τους στη θεσμική ιστορία της χώρας. Το βιβλίο δεν εξαντλείται στην καταγραφή των επιβαρύνσεων που επέφεραν οι δύο διχασμοί στην πολιτική σκηνή, την πολιτική κουλτούρα και το νομικό σύστημα. Επιπλέον, ασχολείται με την ατελή και μέσα από συμπληγάδες εφαρμογή του Συντάγματος κατά τη διάρκειά τους – δηλαδή με την ουσιαστική, βαριά, ακόμη και καθημερινή επιβάρυνση της θεσμικής πορείας της χώρας υπό την επήρειά τους. Έτσι, εξετάζει τον ρόλο του Συντάγματος στην έκρηξη του Εθνικού Διχασμού, την αποτυχία της πολιτικής που κατέληξε στις δικτατορίες του 1936 και του 1967, τη λειτουργία των θεσμών μετά τον εμφύλιο πόλεμο, τον ρόλο των πολιτικών δυνάμεων και του Στέμματος. Αντίστοιχα όμως, το βιβλίο ασχολείται και με τις προϋποθέσεις υπέρβασης της «κρίσης των θεσμών», που επιτεύχθηκε κατά τη Μεταπολίτευση του 1974-75. Αποτιμά έτσι, όχι μόνο τις θεσμικές πρωτοβουλίες καθαυτές, αλλά και τις πνευματικές προϋποθέσεις της επιτυχίας στο θεσμικό επίπεδο, δηλαδή την κοσμοαντίληψη που υποστήριξε την κρίσιμη εκείνη προσπάθεια και τη συγκρότηση μιας εδραιωμένης δημοκρατίας.

Τρίτη 5/2

Oι εκπτώσεις συνεχίζονται και μπορείτε να αποκτήσετε τώρα τα αγαπημένα κομμάτια της σεζόν F/W ‘18 και να ανανεώσετε την γκαρνταρόμπα σας. Ανακαλύψτε τις ευκαιρίες για μοναδικό στυλ στα καταστήματα Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis και Falconeri από -30% έως -50% σε κάθε ένα από τα αγαπημένα σας καταστήματα. Επιλέξτε ανάμεσα σε Legwear,Lingerie, Knitwear και Easywear.

Τετάρτη 6/2

Όχι ότι θα σου ανοίξει η όρεξη με αυτά που θα διαβάσεις παρακάτω αλλά άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Μέσα στην κεντρική Λαχαναγορά θα βρεις μια εκπληκτική μοντέρνα μπακάλικο-ταβέρνα, όπου μπορείς να αγοράσεις γκουρμεδιάρικα αλλαντικά και να δοκιμάσεις εξαιρετικούς μεζέδες μαζί με κρασί ή τσίπουρο. Οι νόστιμοι μεζέδες θα σου «σπάσουν» τη μύτη αφού εδώ θα βρεις εξαιρετική φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια, λευκή ταραμοσαλάτα, κυδωνάτες πατάτες, με τηγανητά αυγά και σουτζούκι, χειροποίητα κεφτεδάκια, με σάλτσα ντομάτας και σος γιαουρτιού αρωματισμένη με ξύσμα λεμονιού. Μερακλίδικο πεϊνιρλί με ντομάτα, κασέρι και παστουρμά μέσα σε αφράτη ζύμη, γίγαντες με χωριάτικο λουκάνικο, φέτα στη λαδόκολλα με μπούκοβο και φρέσκια ρίγανη, μανιτάρια με μυρωδικά και γραβιέρα Κρήτης, λουκάνικο με πράσο ή πικάντικο. Και πες μου τώρα δεν είναι αρκετά όλα αυτά για να επισκεφθείς τα «Μεζεκλίκια της Λαχαναγοράς»;

Πέμπτη 7/2

Ετοιμάσου για ψώνια, διαγωνισμό και φυσικά Λονδίνο αφού αυτή τη χρονιά, η Stradivarius γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τον πιο αυθεντικό τρόπο: με το λανσάρισμα νέας συλλογής από μπλουζάκια, με ένα διαγωνισμό και ένα αποκλειστικό event σε συνεργασία με την Tinder, μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές γνωριμιών ανά τον κόσμο. Τα δύο brand θα κυκλοφορήσουν την #UnforgettableMatch campaign στις 4 Φεβρουαρίου, όπου τρεις τυχεροί νικητές θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να επισκεφθούν το αποκλειστικό πάρτι που αφορά το λανσάρισμα της συνεργασίας. Stradivarius και Tinder προσκαλούν τους ακόλουθους τους ανά τον κόσμο να πάρουν μέρος στην #UnforgettableMatch καμπάνια μέσω του διαγωνισμού στο Instagram που θα διαρκέσει από την 1 έως 9 Φεβρουαρίου. Για την συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανεβάσουν ένα βίντεο ως Instagram story,μοιράζοντας τις πιο αξιομνημόνευτες Tinder εμπειρίες τους με το hashtag #UnforgettableMatch.Ήταν ένα απλό ραντεβού για καφέ ή τελικά μία επική εμπειρία; Περάσατε όλο το απόγευμα συζητώντας για την αγαπημένη σας ταινία; Ή μήπως σας απογοήτευσε το black χιούμορ του; Οι τρεις καλύτερες ιστορίες θα επιβραβευτούν με ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο άτομα για να παρευρεθούν στο launch party της Stradivarius στο flagship κατάστημα στην οδό Oxford Circus, στις 14 Φεβρουαρίου.

Παρασκευή 8/2

Οι Up & Down έρχονται στο Όκιο και θα μας παρασύρουν σε ένα φανταστικό μουσικό ταξίδι αυτή την Παρασκευή. Ο Μάριος, ο Θωμάς και ο Δημήτρης στοιχηματίζουν ότι δεν θα κάτσεις ούτε στιγμή αφού θα χορεύεις συνέχεια. Μη το σκέφτεσαι, θα είμαστε όλοι εκεί! Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις την παρέα σου και να ετοιμαστείς για ατελείωτα ποτά, σφηνάκια και υποβρύχια. Αν βέβαια τώρα εσύ θέλεις να φέρεις πιο κοντά το καλοκαίρι τότε διάλεξε ένα κοκτέιλ από την τεράααααστια λίστα!

Σάββατο 9/2

Όταν ένα πτώμα αποκαλύπτεται μέσα στην τούρτα γενεθλίων του Χόλμς (Will Ferrell), όλα δείχνουν ότι πίσω από τη νοσηρή έκπληξη κρύβεται το εγκληματικό μυαλό του Τζέιμς Μοριάρτι (Ralph Fiennes). Όμως, ο διάσημος ντετέκτιβ διατηρεί τις αμφιβολίες του. Όσο η έρευνα ανατρέπει όλα τα δεδομένα, ο Σέρλοκ Χολμς και ο Δρ. Γουάτσον αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή της συνεργασίας τους. To ντουέτο πρέπει να παραμείνει δεμένο για να βρει τον δολοφόνο, να σώσει τη Βασίλισσα και να αποκαταστήσει τη φήμη του. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι δε θα χωρίσουν οι δρόμοι τους εξαιτίας αυτής της μυστηριώδους υπόθεσης.

Κυριακή 10/2

Όλοι γνωρίζουμε την αξία ενός πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά πρωινού, το οποίο προσδίδει ενέργεια κι ευεξία ώστε ο ανθρώπινος οργανισμός να μπορεί ν ‘ανταπεξέρχεται τις προκλήσεις όλου του εικοσιτετράωρου. Στο προσκλητήριο του Make Your Way γι’αυτή την εκδήλωση ανταποκρίθηκαν με χαρά συνεργαζόμενες με το blog επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, εμπλουτισμένα με την φαντασία των παραγωγών τους δημιουργώντας γεύσεις οι οποίες προκαλούν νοσταλγία στους μεγαλύτερους και ευχάριστη έκπληξη στους νεότερους. Η εκδήλωση φυσικά δεν θα μπορούσε να φιλοξενηθεί σ ‘έναν οποιονδήποτε χώρο. Το Make Your Way έψαξε και βρήκε ίσως τον πλέον κατάλληλο για να παρουσιάσει το δικό του “Ελληνικό Πρωινό”. Το πλέον ιστορικό καφενείο “Η Ωραία Ελλάς”, το οποίο παραχώρησε με μεγάλη ευχαρίστηση τον χώρο της για να στεγάσει την εκδήλωση, τους παραγωγούς και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Η “Ωραία Ελλάς” βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 59, στο κέντρο της Αθήνας με εύκολη πρόσβαση από τους σταθμούς του Μετρό και ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ έως 15μ.μ.