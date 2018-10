Δεν ξέρω αν το παρατήρησες αλλά ο καιρός είναι λίγο καλύτερος. Αυτός όμως σίγουρα δεν είναι λόγος για να μην κατεβάσεις τα φθινοπωρινά σου ρούχα γιατί σε βλέπω να κρυώνεις και να μην κάνεις τίποτα την εβδομάδα που έρχεται και πίστεψε με, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε εντός και εκτός σπιτιού.

Δευτέρα 8/10

Η καθημερινή αστική κουζίνα της δεκαετίας του ’50 και του ’60 επανασυστήνεται στο κοινό της Αθήνας στο πιο κοσμοπολίτικο σημείο της πόλης.Οικείες γεύσεις που θυμίζουν κάτι από τα παλιά και πιάτα συνδεδεμένα με το ελληνικό στοιχείο και την παραδοσιακή κουζίνα, με την υπογραφή του Executive Chef Δημήτρη Σκαρμούτσου, πρωτοπόρου στην ανάδειξη τοπικών προϊόντων και συνταγών της ελληνικής γης. Ζεστασιά, καθημερινή απλότητα και πρώτες ύλες επιλεγμένες κυρίως από μικρούς Έλληνες παραγωγούς διαμορφώνουν την ταυτότητα του νέου γευστικού προορισμού. Η Αθήνα επιστρέφει στην οικειότητα της παράδοσης και η νέα σεζόν ανοίγει με ILIOS στο City Link, γεμίζοντας τις μέρες μας με ηλιοτρόπια, γεύσεις και φως στο ωραιότερο σημείο της πόλης από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ σε έναν ολοκαίνουργιο μαγευτικό χώρο.

Τρίτη 9/10

Το νέο δράμα μυστηρίου από την Warner Bros Manifest, του βραβευμένου με OSCAR σκηνοθέτη και παραγωγού Robert Zemeckis (Forrest Gump, Ο Ναυαγός, Back to the Future), εμπνευσμένο από την πολυσυζητημένη υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης αεροσκάφους των Malaysian Airlines, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV. Ο πιλότος της νέας σειράς είναι ήδη διαθέσιμος μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ από τις 2 Οκτωβρίου στις 10.00 κάθε νέο επεισόδιο θα προβάλλεται ταυτόχρονα στο COSMOTE CINEMA 4HD & στο COSMOTE TV PLUS. Για σένα που μπορεί να έχασες το πρώτο επεισόδιο να ξέρεις ότι μπορείς να παρακολουθείς τη σειρά σε επανάληψη από τη Δευτέρα 15/10 και κάθε Δευτέρα στις 23.00.

Τετάρτη 10/10

Ο καταξιωμένος μουσικός της country Τζάκσον Μέιν (Μπράντλεϊ Κούπερ) ανακαλύπτει και ερωτεύεται κεραυνοβόλα την άσημη και ταλαντούχα Άλι (Lady Gaga). Εκείνη έχει αρχίσει να εγκαταλείπει το όνειρό της να γίνει μεγάλη τραγουδίστρια, μέχρι που ο Τζακ τη βάζει στο προσκήνιο. Όταν, όμως, η καριέρα της Άλι απογειώνεται, η προσωπική πλευρά της σχέσης τους καταρρέει, καθώς ο Τζακ βρίσκεται παλεύει με τους δικούς του δαίμονες.

Πέμπτη 11/10

Η αγωνία κορυφώνεται με την έναρξη του 2ου κύκλου της σειράς «Station 19» στο Fox Life καθώς η δραματική περιπέτεια που γέμισε με σασπένς τις Πέμπτες μας, επιστρέφει την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στις 21:00! Το τελευταίο επεισόδιο του 1ου κύκλου έκλεισε με την ομάδα πυροσβεστών να εγκλωβίζεται σε έναν ουρανοξύστη στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Πέρα απότους Ryan Tanner (Alberto Frezza) και την Δρ. Miranda Bailey (Chandra Wilson) οι οποίοι έχουν μείνει στο σταθμό και προσπαθούν να επαναφέρουν στη ζωή τον Pruitt Herrera (Miguel Sandoval), οι υπόλοιποι πυροσβέστες βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς μια έκρηξη προκαλεί νέο πανικό και μια αλληλουχία τραγικών γεγονότων. Θα τα καταφέρουν να βγουν όλοι ζωντανοί;

Παρασκευή 12/10

Πάμε cinema στο Alpha: Ένας νεαρός άντρας πηγαίνει για κυνήγι με τους καλύτερους της φυλής του. Τραυματίζεται και αναγκάζεται να μάθει να επιβιώνει μόνος του στην άγρια φύση. Εξημερώνει έναν λύκο που τον έχει εγκαταλείψει η αγέλη του κι έτσι μαθαίνουν να στηρίζονται ο ένας στον άλλον. Γίνονται γρήγορα σύμμαχοι και αντιμετωπίζουν αμέτρητους κινδύνους και δυσκολίες για να επιστρέψουν στους δικούς τους, πριν αρχίσει ο χειμώνας.

Σάββατο 13/10

Σεμινάριο: Είμαστε γυναίκες, ρε γαμώτο, και μπορούμε καλύτερα! από τη Βίκυ Τσώκου στις 19:00 στα Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Πιστεύετε κι εσείς πως μια όμορφη ζωή όχι μόνο σάς αξίζει, αλλά είναι και υποχρέωσή σας να την κάνετε να συμβεί; Αν ναι τότε σας περιμένουμε στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Είμαστε Γυναίκες, ρε γαμώτο, και μπορούμε καλύτερα!» Το σεμινάριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της life coach Βίκυς Τσώκου, που καθοδηγεί και εμψυχώνει τις γυναίκες να δημιουργήσουν μια ζωή που εναρμονίζεται με το πώς θέλουν να δουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει απαντήσεις σε θέματα όπως: Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι οι σχέσεις σας καταλήγουν να γίνονται πεδίο μάχης; Για ποιο λόγο οι διαμάχες σας είναι άνισες, παρόλο που η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα θεωρείται δεδομένη; Γιατί σήμερα, που οι γυναίκες έχουν καριέρα, είναι ανεξάρτητες και δυναμικές, φροντίζουν την εξωτερική τους εμφάνιση και έχουν περισσότερες εμπειρίες πάνω στο σεξ, είναι πιο μόνες και πιο απελπισμένες από ποτέ; Ποιοι είναι οι λάθος κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι σημερινές σχέσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο δύσκολες; Υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι ώστε οι σχέσεις να γίνουν επιτέλους ολοκληρωμένες και απολαυστικές; Στο τέλος θα ανακαλύψετε ότι όχι µόνο μπορείτε καλύτερα, αλλά και ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε την τύχη σας, τις σχέσεις σας και, εφόσον το θέλετε, ακόμα και τον κόσμο γύρω σας.

Κυριακή 14/10

Και επειδή brunch είχαμε και στο χωριό μας εμείς, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις το brunch στο Όκιο, το νέο αγαπημένο μας στέκι στη Ζέα. Και έχω να σου δώσω αμέτρητους λόγους να το κάνεις και εσύ στέκι:

1. Το πρωινό του απλά ΔΕΝ υπάρχει, είναι υπέροχο

2. Ο καφές του είναι σίγουρα ο καλύτερος που έχεις δοκιμάσει

3. Είναι ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ άρα πίνεις και ποτό

4. Όλα αυτά δίπλα στη θάλασσα.

Νομίζω σε έπεισα!