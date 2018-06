Θέλεις να πας βόλτα στην Αθήνα αλλά δεν ξέρεις τι να κάνεις; Σου βρήκαμε τι θα κάνεις κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή αλλά και έξτρα tip για το Σαββατοκύριακο! Πάρε λοιπόν το αγόρι σου ή την παρέα σου και μετά τη δουλειά ετοιμάσου για ατελείωτες βόλτες στο κέντρο της Αθήνας.

Δευτέρα – Πάμε θερινό σινεμά μαζί με τη Fisher

H Fischer πιστή στον τίτλο της ως η πιο σινεφίλ μπύρα, το φετινό καλοκαίρι στηρίζει το σινεμά αγκαλιάζοντας τους θερινούς κινηματογράφους. Για πρώτη φορά, επτά επιλεγμένοι θερινοί κινηματογράφοι-ορόσημα θα δίνουν την ευκαιρία στους θεατές να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους ταινίες, μαζί με μία παγωμένη Fischer. Τα τελευταία χρόνια η Fischer διακρίνεται για τις στρατηγικές συνέργειές της με σημαντικούς εγχώριους θεσμούς της 7ης Τέχνης, όπως τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου & Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, ως Χορηγός των Βραβείων Κοινού. Το καλοκαίρι του 2018 ανοίγει μία νέα σελίδα, στηρίζοντας το σινεμά μέσα από την παρουσία της σε 7 επιλεγμένους θερινούς κινηματογράφους. Συγκεκριμένα, στους Cine Paris στην Πλάκα στην σκιά του βράχου της Ακρόπολης, Cine Δεξαμενή στους πρόποδες του Λυκαβηττού, Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, στο καταπράσινο Σινέ Φιλοθέη, στο παραλιακό Cine Φλοίσβος και στο διατηρητέο Αμαρυλλίς, οι σινεφίλ θα μπορούν να απολαμβάνουν τις ταινίες της επιλογής τους μαζί με μία παγωμένη Fischer.

Τρίτη – Παίζουμε μπάλα στο Buffalo Wings & Rings

Το Buffalo Wings & Rings είναι έτοιμο να υποδεχτεί το Μουντιάλ και να μετατραπεί σε μια VIP κερκίδα προσφέροντας στους επισκέπτες του την απόλυτη «οπαδική» εμπειρία. To πρώτο sports & lifestyle restaurant που άνοιξε πρόσφατα στη Νέα Ερυθραίa θα μεταδώσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και υπόσχεται μοναδικές ποδοσφαιρικές βραδιές.Με τον ποδοσφαιρικό πυρετό να κορυφώνεται και με τις 31 οθόνες led (εκ των οποίων η μία είναι 81 ίντσες!)που έχουν στηθεί στο χώρο να δημιουργούν μια ολοζώντανη ατμόσφαιρα, οι λάτρεις της μπάλας και όχι μόνο, μπορούν να απολαύσουν τους κρίσιμους αγώνες σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές γεύσεις από το πλούσιο μενού αλλά και με τις μπύρες και τα κοκτέιλ να απογειώνουν τις μουντιαλικές στιγμές.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα στις 17.00 παίζουν:

Αυστραλία – Περού

Δανία – Γαλλία

Ενώ στις 21.00 παίζουν:

Νιγηρία – Αργεντινή

Ισλανδία – Κροατία

Τετάρτη – Πίνουμε καφέ για καλό σκοπό

Στα χνάρια του πιο επισκέψιμου καφέ της Θεσσαλονίκης η TOMS άνοιξε επιτέλους τις πόρτες και στο κοινό της Αθήνας με το πρώτο TOMS Flagship Store Athens….Και ανυπομονεί να σας σερβίρει καβουρδισμένο αρωματικό TOMS Roasting Co καφέ στην καρδιά της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο, Πλατεία Μητρόπολης 8, Μοναστηράκι.‘Εκτός από TOMS Roasting Co καφέ, το κατάστημα φιλοξενεί την ολοκληρωμένη συλλογή και exclusive συνεργασίες από παπούτσια, τσάντες και γυαλιά TOMS, για γυναίκα, άνδρα και παιδί.Είναι καιρός που περιμέναμε να μοιραστούμε μαζί σας την πολυαναμενόμενη άφιξη του νέου Αθηναϊκού TOMS Roasting Co spot. Το tribe της TOMS, μαθημένο στην προσφορά και την φιλοσοφία του Οne For One, έχει επιτέλους ένα σημείο στην Αθήνα από το οποίο μπορεί να προσφέρει ..πίνοντας καφέ, αφού για κάθε καφέ που αγοράζουμε, η TOMS προσφέρει νερό σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόσβαση σε καθαρά συστήματα ύδρευσης και πόσιμο νερό.

Πέμπτη – Πάμε για ψώνια

Από την εβδομάδα σου δεν θα έπρεπε να λείπει το shopping έτσι δεν είναι; Η Bershka «πιάνει» τις τάσεις στον αέρα και ξέρει πώς να τις προσαρμόσει στα μέτρα σου. Οι ρίγες (οριζόντιες ή όχι), t-shirts με μηνύματα και τα πιο έντονα χρώματα του καλοκαιριού είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της μικρής capsule. Ριγέ κορμάκια, μπλούζες με μηνύματα πάνω σε χρώματα του ουράνιου τόξου, σαλοπέτες και φούστες σε φωτεινές αποχρώσεις όπως το ροζ της τσιχλόφουσκας, το μουσταρδί, το μπλε ελεκτρίκ και το λιλά, και όλα αυτά με έναν ιδιαιτέρως ρετρό αέρα που μας μεταφέρει στα 80s. Θυμήσου… αν δεν ξέρεις τι χρώμα να φορέσεις, φόρεσέ τα όλα.

Παρασκευή – Πάμε για κοκτέιλ

Το all day café bar restaurant Blends σας ταξιδεύει σε μακρινούς προορισμούς, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Κούβα, από το Λονδίνο μέχρι την Καραϊβική και από το Παρίσι μέχρι το Μεξικό για να ανακαλύψετε το μαγικό κόσμο των cocktails μέσα από τις βραδιές Urban meets Exotic.Η bar leader Μυρσίνη Σπανέλη μαζί με τη βραβευμένη ομάδα της, τους The Hybro–Gardeners σας προσκαλούν να απολαύσετε πολλά και διαφορετικά cocktails μέσα από μια ξεχωριστή και παιχνιδιάρικη διαδικασία! Κάθε Παρασκευή, οι επισκέπτες του Blends έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν όσα κοκτέιλς επιθυμούν, αρκεί να φροντίσουν να αποκτήσουν το προσωπικό τους «Cocktail Pass». Το Cocktail Pass, είναι μία instant Polaroid φωτογραφία που οι επισκέπτες μπορούν βγάλουν κατά την είσοδό τους και με την οποία μπορούν να περιηγηθούν στα θεματικά pop-up bars του μαγαζιού και να επιλέξουν τα κοκτέιλς τους.

Σαββατοκύριακο – Πάμε εκδομή

Εντάξει μπορεί να βρέχει καταρρακτωδώς αλλά το σαββατοκύριακο ενημερωθήκαμε ότι θα έχει καλό καιρό. Πάρε το αγόρι σου ή την κολλητή σου και ετοιμάσου να επισκεφθείς το διαμάντι του Αργοσαρωνικού. Για αυτό λοιπόν σου δίνουμε μικρά tips για να απολαύσεις το νησί σαν να είσαι από τον Πόρο.