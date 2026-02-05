Τα Pierogi (Πιερόγκι) δεν είναι απλώς ένα πιάτο, αλλά η «αγκαλιά» της πολωνικής κουζίνας. Αν και οι περισσότεροι τα γνωρίζουν βραστά, η τηγανιτή εκδοχή τους (Pierogi podsmażane) είναι ο απόλυτος πειρασμός, καθώς συνδυάζει τη μαλακή ζύμη με μια απίστευτα τραγανή κρούστα. Σήμερα θα φτιάξουμε την αγαπημένη παραλλαγή με γέμιση τυριών, που λιώνουν στο στόμα. Αυτή η εκδοχή βασίζεται στα κλασικά Pierogi Ruskie, αλλά με μια έξτρα δόση τυριού για περισσότερη απόλαυση.

Υλικά

Για τη Ζύμη:

500γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο)

1 αυγό (προαιρετικά, για πιο ελαστική ζύμη)

250ml χλιαρό νερό

1 κ.σ. βούτυρο λιωμένο

Μια πρέζα αλάτι

Για τη Γέμιση:

300γρ. πατάτες (βρασμένες και λιωμένες σε πουρέ)

200γρ. τυρί Quark ή φέτα (για οξύτητα)

100γρ. κίτρινο τυρί που λιώνει (π.χ. γκούντα ή κασέρι)

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο και σοταρισμένο

Αλάτι και άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Η Ζύμη

Σε έναν πάγκο, κάντε μια τρύπα στο αλεύρι και προσθέστε το αλάτι, το βούτυρο και σταδιακά το χλιαρό νερό. Ζυμώστε μέχρι να έχετε μια ζύμη μαλακή και εύπλαστη που δεν κολλάει στα χέρια. Σκεπάστε τη και αφήστε τη να “ξεκουραστεί” για 30 λεπτά.

Βήμα 2: Η Γέμιση

Ανακατέψτε τον πουρέ πατάτας με τα τυριά και το σοταρισμένο κρεμμύδι. Το μυστικό εδώ είναι το πιπέρι – η γέμιση πρέπει να είναι ελαφρώς πικάντικη για να κάνει αντίθεση με τη ζύμη.

Βήμα 3: Το Πλάσιμο

Ανοίξτε τη ζύμη σε λεπτό φύλλο. Με ένα ποτήρι κόψτε κύκλους. Βάλτε μια κουταλιά γέμιση στο κέντρο, διπλώστε σε μισοφέγγαρο και πιέστε τις άκρες με ένα πιρούνι για να κλείσουν καλά.

Βήμα 4: Το Βράσιμο (Το μυστικό για το τηγάνι)

Πριν τα τηγανίσουμε, πρέπει να τα βράσουμε σε αλατισμένο νερό. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, είναι έτοιμα. Στραγγίστε τα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν λίγο.

Βήμα 5: Το Τηγάνισμα

Σε ένα τηγάνι, λιώστε μια γενναία ποσότητα βουτύρου με λίγο ελαιόλαδο. Τοποθετήστε τα πιερόγκι και τηγανίστε τα μέχρι να πάρουν ένα βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και από τις δύο πλευρές.

Tips για Επαγγελματικό Αποτέλεσμα

Το Κρεμμύδι: Μην το τσιγκουνευτείτε. Σοτάρετε επιπλέον κρεμμύδι σε κυβάκια μέχρι να καραμελώσει και ρίξτε το πάνω από τα πιερόγκι στο σερβίρισμα.

Η Συνοδεία: Σερβίρονται παραδοσιακά με μια μεγάλη κουταλιά sour cream (ή στραγγιστό γιαούρτι).

Τραγανό αποτέλεσμα: Αν θέλετε extra crunch, μπορείτε να προσθέσετε στο τηγάνι μαζί με τα πιερόγκι και λίγο ψιλοκομμένο μπέικον.

Σημείωση: Αν σας περισσέψουν βρασμένα πιερόγκι στο ψυγείο, το τηγάνισμα την επόμενη μέρα τα κάνει ακόμα καλύτερα από τα φρέσκα!