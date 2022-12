Την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου και για 7η φορά μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής παύσης, το πολυθεματικό bazaar Christmas sHOp.sHOp.sHOp είναι έτοιμο να υποδεχτεί το κοινό του, αυτήν τη φορά στην αίθουσα Horizon του Divani Caravel Athens, για να προσφέρει σε όλους μία ολόκληρη, μέρα γιορτής και χαράς με Χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Στο 7ο Christmas sHOp.sHOp.sHOp συμμετέχουν 22 αγαπημένα ελληνικά brands που παρουσιάζουν τις πλέον ιδανικές λύσεις Χριστουγεννιάτικων δώρων για όλους και όχι μόνο από τις από τις χειμερινές συλλογές τους. Οι GALLEROIA, MARY STASINOU και ΤHE TWINS θα παρουσιάσουν στους επισκέπτες του Christmas sHOp.sHOp.sHOp τις νέες χειμερινές σειρές γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ τους. Το ελληνικό χειροποίητο κόσμημα θα εκπροσωπείται από DOTS, FILIPPOU VIOLETA, GOUPI JWLS, TREASURE BOX BY ANITA, ενώ οι BASIΛEIA, LOMER και SEE MY BAG θα παρουσιάσουν τις χειμερινές τάσεις σε τσάντες. Πρωτότυπες ιδέες για διακόσμηση, στολισμούς και γούρια θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών από τις ELEFTHERIART, PINK LEMONADE, PROS:KALO, ενώ μεγάλη ποικιλία προϊόντων ομορφιάς θα παρουσιάσουν οι AMELIE HANDMADE BEAUTY και ONE BEAUTY. Μια πρωτότυπη πρόταση δώρου θα έχουν για όλους οι THE HEALTHY PLAN και WIGGLE STEPS και ιδιαίτερες προτάσεις για το παιδί η liTTLE Pea. Τέλος, οι γευστικές δημιουργίες των PANDROSIA και VICTORIANS θα ικανοποιήσουν εκείνους που αναζητούν τη γεύση ακόμα και στο δώρο!

Το 7ο Christmas sHOp.sHOp.sHOp θα λειτουργεί για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές των επισκεπτών του από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και υπόσχεται μία μέρα σε απόλυτα εορταστικό κλίμα με θέα τη φαντασμαγορική Αθήνα και πολλές, μα πάρα πολλές εκπλήξεις.

Χορηγοί του Christmas sHOp.sHOp.sHOp είναι οι εταιρείες

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, Heteroclito, MAYOR

Pasqualini il caffe, PINAPP, TO PAGOTO, The Nodding Cat

Χορηγοί επικοινωνίας

Το διαδικτυακό περιοδικό The K–magazine | www.k-mag.gr

Τα sites That’s Life | www.thatslife.gr & Xmas Life | www.xmaslife.gr

Το γυναικείο, ενημερωτικό portal LIKE WOMAN | www.likewoman.gr

Είσοδος Ελεύθερη!

