Κάθε χρόνο ψάχνεις να βρεις το πιο λαμπερό μακιγιάζ για την Πρωτοχρονιά. Φέτος, μπορεί η Πρωτοχρονιά να μας βρει αγκαλιά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να μην έχεις έξοδο όμως το ίδιο κέφι θα έχεις και κυρίως θα είσαι το ίδιο λαμπερή.

Έτσι λοιπόν το μακιγιάζ της Πρωτοχρονιάς πρέπει οπωσδήποτε να έχει έντονο χρώμα στα χείλη και υπέροχο βλέμμα.Ότι δηλαδή χρειάζεσαι και στο νεσεσέρ σου κάθε μέρα! Το κόκκινο κραγιόν δίνει ένταση στα χείλη και τα κάνει να δείχνουν πιο σέξι. Μάλιστα, σύμφωνα με την No1 fashion designer της Ελλάδας, Celia Kritharioti «Το κόκκινο είναι αγάπη, είναι έμπνευση, είναι πάθος, δέσμευση και στάση ζωής. Το κόκκινο χρώμα ήταν η έμπνευση για τη δημιουργία μίας συλλογής που όχι μόνο θα φέρει χαρά και ευτυχία σε όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται αβεβαιότητα και αγωνίζονται σε αυτήν την πρωτοφανή συγκυρία, αλλά και θα ενισχύσει την ελληνική μόδα, έναν τομέα που τώρα χρειάζεται υποστήριξη, περισσότερο από ποτέ».

Από την άλλη η μάσκαρα μεταμορφώνει το βλέμμα κάνοντας το βλέμμα πιο σέξι! Είναι απαραίτητο στο νεσεσέρ σου χειμώνα – καλοκαίρι. Η σωστή χρήση της μάσκαρα διαχωρίζει τις βλεφαρίδες και τις κάνει πιο καμπυλωτές.

Για αυτό και μαζί με την κορυφαία εταιρεία καλλυντικών Mac Cosmetics δημιούργησαν το “Celia Kritharioti Couture Red For Hope Xmas 2020 Collection”. Η αισθητική και τα χρώματα των προϊόντων Mac, συνάδουν απόλυτα με την φιλοσοφία του Οίκου που είναι η θηλυκότητα και η κομψότητα.

H διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Celia Kritharioti, συνεργάζεται αποκλειστικά για ακόμη μια φορά για τη M·A·C Cosmetics για την παρουσίαση του απόλυτου Xmas Kit. To M·A·C x Celia Kritharioti Xmas Kit, αποτελείται από ένα κόκκινο, συλλεκτικό clutch τσαντάκι, με την υπογραφή της σχεδιάστριας και περιέχει δύο αγαπημένα M·A·C προϊόντα: τo best seller, In-Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara σε mini size, και το Grand Illusion Liquid Lip Colour στην κόκκινη απόχρωση “It’s Just Candy”, για εκθαμβωτική λάμψη στα χείλη.

