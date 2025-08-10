Το ντιπ που θα σε σώσει κάθε φορά που έχεις καλεσμένους: Αβοκάντο & γιαούρτι!

Αναζητάς μια εύκολη, γευστική και δροσερή λύση για να συνοδεύσεις τα κρακεράκια σου, τις ψητές σου πίτες ή τα λαχανικά σου; Σου έχουμε τη λύση, και μάλιστα σε μορφή ντιπ! Το αβοκάντο συναντά το γιαούρτι και δημιουργούν μαζί μια κρεμώδη απόλαυση που θα λατρέψεις – είτε είσαι σε mood “μόνη στον καναπέ με Netflix”, είτε ετοιμάζεις τραπέζι για φίλους.

Υλικά που θα χρειαστείς:

1 ώριμο αβοκάντο

½ φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι (προτίμησε 2% ή πλήρες)

Χυμός από μισό λεμόνι

1 μικρή σκελίδα σκόρδο (ή και λιγότερο, αν δεν το αγαπάς)

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

(Προαιρετικά) λίγο κύμινο ή πάπρικα για έξτρα twist

(Προαιρετικά) φρέσκος κόλιανδρος ή μαϊντανός ψιλοκομμένος

Πώς το φτιάχνεις:

Κόβεις το αβοκάντο στη μέση, αφαιρείς το κουκούτσι και παίρνεις τη σάρκα με ένα κουτάλι. Τη βάζεις σε ένα μπολ και τη λιώνεις με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει κρέμα. Προσθέτεις το γιαούρτι, το λεμόνι, το σκόρδο (ψιλοκομμένο ή λιωμένο), το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αν θέλεις, προσθέτεις και λίγα μυρωδικά ή μπαχαρικά για παραπάνω γεύση.

Και… έτοιμο! Φύλαξέ το στο ψυγείο μέχρι να σερβίρεις (ιδανικά το καταναλώνεις μέσα σε 1-2 μέρες).

Πώς το απολαμβάνεις:

Με νάτσος, με κρακεράκια, με sticks αγγουριού και καρότου, επάνω σε ψημένες φέτες ψωμιού ή και σαν άλειμμα σε σάντουιτς – οι επιλογές είναι αμέτρητες. Επίσης, ταιριάζει φανταστικά δίπλα σε ψητό κοτόπουλο ή ψάρι.

Αν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα αυτόν τον συνδυασμό, ήρθε η ώρα να το κάνεις. Είναι απλό, υγιεινό και τόσο μα τόσο νόστιμο!