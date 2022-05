To show της Balenciaga Cruise 2023, δεν είναι σίγουρα από τα συνηθισμένα. Η πασαρέλα ξεκίνησε στα γραφεία της Wall Street, με δείκτες του χρηματιστηρίου και λογότυπα από εταιρίες να ολοκληρώνουν το σκηνικό.

Ο Demna Gvasalia, ο creative director του οίκου είπε: «Ζούμε σε έναν τρομακτικό κόσμο και νομίζω ότι η μόδα είναι μια αντανάκλαση αυτού… Νομίζω ότι ήταν πολύ επείγον, ένα αρκετά επείγον σόου».



H συλλογή ήταν μια συνεργασία με την adidas και τα μοντέλα εμφανίστηκαν με κρυμμένα τα πρόσωπά τους, με κορμάκια από λάτεξ. Στο πρώτο μισό του show ακουγόντουσαν ήχοι μουσικής τέκνο. Εκεί επίσης είδαμε βραδινά φορέματα, φόρμες της δεκαετίας του ’80 και μακριές καμπαρντίνες.

Όταν η μουσική άλλαξε και ακούστηκε το New York New York του Frank Sinatra, άλλαξε και το show με πολύχρωμα looks.

Δείτε επίσης: Φούτερ με κοάλα από την Balenciaga για τις πυρκαγιές στην Αυστραλία