Μετά από χρόνια απουσίας, το Victoria’s Secret Fashion Show επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύοντας πως η μόδα μπορεί να ανανεωθεί και να εξελιχθεί. Το εμβληματικό show, που για δεκαετίες καθόρισε την έννοια του “glamour”, επέστρεψε με νέα φιλοσοφία, περισσότερο inclusive και κοντά στη γυναίκα του σήμερα.

Η Jasmine Tookes άνοιξε τη βραδιά σε μια στιγμή-σύμβολο: περπάτησε στην πασαρέλα με εμφανές baby bump, φορώντας ένα χρυσό lingerie set, σε μια εικόνα που έκλεψε τις εντυπώσεις και αποθεώθηκε στα social media ως «η γέννηση μιας νέας εποχής» για το brand.

Ανάμεσα στα διάσημα “αγγελάκια” που επέστρεψαν ήταν οι Candice Swanepoel, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi και Bella Hadid, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν και οι Madison Beer, Karol G, Missy Elliott και το K-pop φαινόμενο TWICE, προσθέτοντας δυναμική μουσική ενέργεια στο show.

Η πασαρέλα φιλοξένησε γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, σχημάτων και background – από την Ashley Graham και την Irina Shayk, μέχρι το τρανς μοντέλο Alex Consani και τη Lila Moss. Η νέα εποχή του Victoria’s Secret προβάλλει τη θηλυκότητα σε όλες τις μορφές της, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ομορφιά δεν έχει έναν μόνο ορισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria’s Secret (@victoriassecret)



Το φετινό comeback δεν ήταν απλώς μια επίδειξη εσωρούχων, αλλά μια δήλωση αλλαγής: η Victoria’s Secret επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της – με περισσότερη ποικιλομορφία, δυναμισμό και αυθεντική λάμψη.