Αν λατρεύεις τα παραδοσιακά γλυκά, τότε αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει. Το κλασικό λουκούμι με ροδόνερο είναι αφράτο, γλυκό και μυρωδάτο, με εκείνη την χαρακτηριστική γεύση που μας ταξιδεύει σε παλιές εποχές. Φτιάχνεται με λίγα υλικά, χρειάζεται όμως υπομονή και προσοχή στη διαδικασία για να πετύχεις την τέλεια υφή.

Υλικά

400γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

¼ κ.γλ. κρεμόριο (cream of tartar)

80γρ. κορν φλάουρ

¼ κ.γλ. κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής

2 κ.γλ. ροδόνερο

Για το πασπάλισμα

80γρ. ζάχαρη άχνη

2 κ.σ. κορν φλάουρ

Εκτέλεση

Προετοιμασία φόρμας

Άλειψε με λίγο λάδι μια μεγάλη μεμβράνη και στρώσε τη μέσα στο ταψάκι, αφήνοντας περιθώρια ώστε να μπορείς μετά να σκεπάσεις το γλυκό. Σιρόπι

Σε κατσαρόλα βάλε τη ζάχαρη, το λεμόνι και 250ml νερό. Ζέστανε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας ώσπου να λιώσει η ζάχαρη. Σκούπισε τα τοιχώματα με βρεγμένο πινέλο για να μην κρυσταλλώσει. Βράσε χωρίς ανακάτεμα μέχρι να φτάσει τους 115°C και άφησέ το λίγο να κρυώσει. Κρέμα με κορν φλάουρ

Σε άλλη κατσαρόλα ανακάτεψε το κορν φλάουρ, το κρεμόριο και 250ml νερό μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Μαγείρεψε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πήξει και να κάνει φουσκάλες. Ένωση

Πρόσθεσε σιγά-σιγά το σιρόπι στο μείγμα του κορν φλάουρ, ανακατεύοντας καλά για να μην σβολιάσει. Μαγείρεμα

Βάλε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να βράζει και μετά χαμήλωσε. Μαγείρεψε για περίπου 45 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε 5 λεπτά. Αρωματισμός

Βγάλε από τη φωτιά, πρόσθεσε το χρώμα και το ροδόνερο, και ανακάτεψε καλά. Ρίξε το μείγμα στη φόρμα, ισοπέδωσε την επιφάνεια και άφησέ το να κρυώσει 6 ώρες ή όλο το βράδυ. Κόψιμο και πασπάλισμα

Ανακάτεψε την άχνη με το κορν φλάουρ. Ξεφόρδωσε το λουκούμι, κόψ’ το σε 24 κομμάτια με λαδωμένο μαχαίρι και πέρασέ τα από το μείγμα άχνης.

Απόλαυσε τα λουκούμια σου με έναν ελληνικό καφέ ή τσάι και γέμισε το σπίτι με την πιο γλυκιά, αρωματική νοσταλγία.

Καλή απόλαυση!