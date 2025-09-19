Υπάρχουν γλυκά που δεν είναι απλώς νόστιμα, αλλά γίνονται και centerpiece στο τραπέζι σου. Όταν θες να εντυπωσιάσεις χωρίς να περάσεις ώρες στην κουζίνα, ένα δροσερό επιδόρπιο με ζελέ είναι η ιδανική λύση. Και αν το συνδυάσεις με μπισκότο, γιαούρτι και φρέσκα φρούτα, τότε αποκτάς μια τούρτα που μοιάζει με δημιουργία ζαχαροπλαστείου, αλλά φτιάχνεται πανεύκολα στο σπίτι!

Υλικά

Για τη βάση

200 γρ. μπισκότα digestive

100 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για την κρέμα

400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

200 γρ. κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντιγί

100 γρ. ζάχαρη άχνη

1 βανίλια

Για την επικάλυψη

1 φακελάκι Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ (γεύση φράουλα ή ροδάκινο ταιριάζουν τέλεια)

500 ml νερό (όπως στις οδηγίες)

Φρέσκα φρούτα της επιλογής σου (ροδάκινα, φράουλες, μούρα, ακτινίδιο)

Εκτέλεση

Βάση: Τρίψε τα μπισκότα σε σκόνη και ανακάτεψέ τα με το λιωμένο βούτυρο. Στρώσε το μείγμα σε στρογγυλή φόρμα με αποσπώμενο πάτο και πίεσε καλά. Βάλε στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί. Κρέμα: Ανακάτεψε το γιαούρτι με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια. Πρόσθεσε τη σαντιγί με απαλές κινήσεις. Ρίξε την κρέμα πάνω στη βάση και άφησε στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Ζελέ: Ετοίμασε το Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά άφησέ το να κρυώσει λίγο (να είναι χλιαρό, όχι καυτό). Στρώσε στην επιφάνεια της τούρτας φρέσκα φρούτα και ρίξε από πάνω το ζελέ. Βάλε τη φόρμα στο ψυγείο για 4 ώρες τουλάχιστον, μέχρι να «δέσει» το ζελέ και να έχεις μια εντυπωσιακή, δροσερή τούρτα.

Tip

Για extra wow αποτέλεσμα, φτιάξε το ζελέ σε δύο χρώματα (π.χ. φράουλα και λεμόνι) και κάνε στρώσεις πάνω από τα φρούτα. Έτσι, θα δείχνει σαν επαγγελματικό γλυκό βιτρίνας!

Καλή απόλαυση!