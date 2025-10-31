Αν αγαπάς το Halloween και ψάχνεις μια γλυκιά, εντυπωσιακή και λίγο… τρομακτική ιδέα, αυτή η τούρτα «νεκροταφείο» θα κλέψει την παράσταση! Μαλακό σοκολατένιο κέικ, “χώμα” από μπισκότα, “φράχτης” από σοκολατένια sticks και διακοσμητικά “ταφόπλακες” από μπισκότα τζίντζερ — ένα project που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι!
Ένα γλυκό που είναι όσο διασκεδαστικό στη δημιουργία, τόσο και στην απόλαυση — ιδανικό για ένα Halloween πάρτι που θα μείνει αξέχαστο!
Διάβασε τη συνταγή στο Coolhome.gr
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
