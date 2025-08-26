Μερικές φορές, τα πιο απλά σνακ είναι και τα πιο εντυπωσιακά – ειδικά όταν τα ετοιμάζεις με αγάπη και λίγο δημιουργικότητα. Η Lorraine Pascale μάς προτείνει μια υπέροχη συνταγή για τραγανά breadsticks, ιδανικά για να τα συνοδεύσεις με χούμους, ταραμοσαλάτα ή γκουακαμόλε. Κι αν έχεις κόσμο στο σπίτι; Κάν’ τα mini – γίνονται τέλεια καναπεδάκια για ένα κομψό dinner party.

Υλικά:

450γρ. αλεύρι για ψωμί (λευκό, δυνατό), + λίγο για πασπάλισμα

1 φακελάκι (7γρ.) ξηρή μαγιά στιγμής

1½ κ.γ. αλάτι

250–275ml χλιαρό νερό

Λάδι για επάλειψη ή spray λαδιού

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. θαλασσινό αλάτι

2 κ.σ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πασπάλισε δύο μεγάλες λαμαρίνες με λίγο αλεύρι. Σε μεγάλο μπολ, βάλε το αλεύρι, τη μαγιά και το αλάτι. Πρόσθεσε το νερό σιγά-σιγά, μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή αλλά όχι κολλώδης ζύμη. Ζύμωσε καλά για 10 λεπτά με το χέρι ή 5 λεπτά στο μίξερ με γάντζο. Χώρισε τη ζύμη σε 12 κομμάτια (περίπου 60γρ. το καθένα). Πλάσε σε μπαλάκια και μετά σε μακρόστενα “λουκάνικα” μήκους περίπου 25εκ. και πάχους 2εκ. Για μια εντυπωσιακή εμφάνιση, μπορείς να κόψεις κατά μήκος με μαχαίρι και να πλέξεις τη ζύμη για να γίνουν twists. Τοποθέτησέ τα στη λαμαρίνα, αφήνοντας 4εκ. απόσταση μεταξύ τους. Κάλυψέ τα χαλαρά με λαδωμένη μεμβράνη και άφησέ τα σε ζεστό μέρος για 30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν σχεδόν στο διπλάσιο. Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C (στις αντιστάσεις). Αφαίρεσε τη μεμβράνη και άλειψε κάθε breadstick με ελαιόλαδο. Πασπάλισε τα μισά με αλάτι και τα υπόλοιπα με πιπέρι. Ψήσε στο επάνω 1/3 του φούρνου για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να πάρουν ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα και να είναι σφιχτά στην αφή. Άφησέ τα να κρυώσουν πάνω στις λαμαρίνες.

Είτε τα φτιάξεις για ένα φιλικό gathering είτε για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου dip στον καναπέ, τα breadsticks αυτά είναι εγγύηση επιτυχίας.

Καλή απόλαυση!