Αυτή είναι από εκείνες τις συνταγές που δείχνουν πιο περίπλοκες απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Η πολέντα γίνεται τραγανή απ’ έξω και κρεμώδης μέσα, ο αρακάς δίνει φρεσκάδα και γλύκα, ενώ οι καραβίδες κρατούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς υπερβολές. Θέλει απλώς σωστό timing και καθαρά υλικά.

Υλικά

Για την πολέντα

20 γρ. βούτυρο

5 γρ. αλάτι

1 κλωναράκι φρέσκο θυμάρι, μόνο τα φύλλα ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

100 γρ. γρήγορη πολέντα και λίγη επιπλέον για πασπάλισμα

55 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι για το τηγάνισμα

Για τον σπασμένο αρακά

50 γρ. βούτυρο

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

400 γρ. κατεψυγμένος αρακάς, αποψυγμένος

60 γρ. φρέσκος αρακάς

Μια πρέζα αλάτι

Για τις καραβίδες

8 μέτριες ωμές καραβίδες, καθαρισμένες από κεφάλι και κέλυφος

100 γρ. βούτυρο

1 σκελίδα σκόρδο

Αλάτι

Χυμός από 1 λεμόνι

Για το σερβίρισμα

2 εκ. φρέσκο χρένο, τριμμένο

Τρυφερά φύτρα μπιζελιού

Άνθη από φύτρα μπιζελιού

Εκτέλεση

Ξεκινάς με την πολέντα. Στρώνεις ένα ταψί με λαδόκολλα και το αφήνεις στην άκρη. Σε κατσαρολάκι βάζεις το βούτυρο, το αλάτι, το θυμάρι και το σκόρδο και τα αφήνεις να ιδρώσουν για δύο λεπτά σε χαμηλή φωτιά.

Προσθέτεις 500 ml νερό και μόλις πάρει βράση ρίχνεις την πολέντα ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα. Μαγειρεύεις για λίγα λεπτά μέχρι να πήξει και αποσύρεις. Απλώνεις το μείγμα στο ταψί και το βάζεις στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί καλά.

Όταν είναι έτοιμη, κόβεις την πολέντα σε 8 έως 10 κομμάτια, τα πασπαλίζεις ελαφρά με έξτρα πολέντα και τα αφήνεις στην άκρη.

Για τον αρακά, βάζεις το βούτυρο και το σκόρδο σε κατσαρόλα και τα σοτάρεις ελαφρά. Προσθέτεις τον αποψυγμένο αρακά και πολτοποιείς με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει κρέμα. Σε άλλη κατσαρόλα βράζεις νερό, ζεματάς τον φρέσκο αρακά για 60 δευτερόλεπτα, τον στραγγίζεις και τον προσθέτεις στο μείγμα. Ανακατεύεις και αλατίζεις ελαφρά.

Ζεσταίνεις τηγάνι σε μέτρια φωτιά με λίγο λάδι και τηγανίζεις τα κομμάτια της πολέντας για 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να κάνουν χρυσαφένια κρούστα. Τα ακουμπάς σε απορροφητικό χαρτί.

Στο ίδιο τηγάνι, σε δυνατή φωτιά, σοτάρεις τις καραβίδες. Τις αφήνεις να καραμελώσουν και από τις δύο πλευρές, προσθέτεις το βούτυρο και τη σκελίδα σκόρδο και τις περιχύνεις με το λιωμένο βούτυρο. Τελειώνεις με λίγο χυμό λεμονιού και αλάτι.

Για το σερβίρισμα, βάζεις την τραγανή πολέντα στο πιάτο, από πάνω τον σπασμένο αρακά, τα φύτρα και τα άνθη μπιζελιού. Οι καραβίδες μπαίνουν δίπλα και ολοκληρώνεις με λίγο φρέσκο τριμμένο χρένο.

Καλή απόλαυση!