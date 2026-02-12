Η Τσικνοπέμπτη είναι η ημέρα που η μυρωδιά του ψητού κρέατος κυριαρχεί παντού και μας παρασύρει σε μια γευστική ιεροτελεστία. Αν και η παράδοση προστάζει φωτιά και κάρβουνα, μπορούμε κάλλιστα να δημιουργήσουμε το ίδιο αποτέλεσμα στην κουζίνα μας, αρκεί να δώσουμε προσοχή στην ποιότητα των υλικών και στις σωστές τεχνικές. Τα χοιρινά μπριζολάκια από λαιμό είναι η ιδανική επιλογή για αυτή την περίσταση, αφού το ενδομυϊκό τους λίπος εγγυάται ένα αποτέλεσμα που παραμένει μαλακό και γευστικό ακόμα και αν δεν είμαστε επαγγελματίες ψήστες.

Υλικά:

4 χοιρινά μπριζολάκια από λαιμό

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Χυμός από ένα λεμόνι

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα

1 κουταλιά της σούπας μέλι

2 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες

Φρέσκια ρίγανη και θυμάρι

Αλάτι και πιπέρι

1/2 ποτήρι λευκό κρασί

Εκτέλεση:

Τοποθετείς τα μπριζολάκια σε ένα μεγάλο σκεύος και ετοιμάζεις τη μαρινάδα ανακατεύοντας το ελαιόλαδο, το λεμόνι, τη μουστάρδα και το μέλι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Περιχύνεις το κρέας με το μείγμα και προσθέτεις το σκόρδο και τα μυρωδικά, φροντίζοντας να καλυφθούν όλες οι πλευρές των μπριζολών. Αφήνεις το κρέας στο ψυγείο να ξεκουραστεί για τουλάχιστον δύο ώρες, ώστε να μαλακώσουν οι ίνες του και να απορροφήσει όλα τα αρώματα. Βγάζεις το σκεύος από το ψυγείο τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν ξεκινήσεις το ψήσιμο, γιατί το κρύο κρέας στο καυτό τηγάνι είναι η σίγουρη συνταγή για σκληρό αποτέλεσμα. Ζεσταίνεις ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά και τοποθετείς τα μπριζολάκια χωρίς επιπλέον λάδι, ψήνοντάς τα για έξι με επτά λεπτά από κάθε πλευρά. Στο τελευταίο λεπτό αλατοπιπερώνεις και σβήνεις με το κρασί, αφήνοντάς το να εξατμιστεί και να δημιουργήσει μια ελαφριά σάλτσα. Αποσύρεις από τη φωτιά και αφήνεις το κρέας να “σταθεί” για πέντε λεπτά πριν το κόψεις, ώστε να παραμείνει ζουμερό.

Καλή απόλαυση!