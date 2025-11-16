Αν υπάρχει μια μυρωδιά που μπορεί να σε κάνει να νιώσεις σπίτι, αυτή είναι μιας φρεσκοψημένης τυρόπιτας. Από εκείνες τις κλασικές, με τραγανή κουρού ζύμη, πλούσια γέμιση φέτας και εκείνο το «σπιτικό κάτι» που σε ταξιδεύει κατευθείαν στην κουζίνα της μαμάς. Η τυρόπιτα κουρού είναι απλή, γρήγορη και πάντα επιτυχημένη – η τέλεια λύση για πρωινό, σνακ ή ένα ανεπιτήδευτο βραδινό με πράσινη σαλάτα στο πλάι. Κι αν δεν την έχεις δοκιμάσει να τη φτιάξεις μόνη σου, πίστεψέ με, ήρθε η στιγμή!
Υλικά για τη ζύμη
- 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
- 1 γιαούρτι στραγγιστό (200 γρ.)
- 200 γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη σε θερμοκρασία δωματίου
- 1/3 φλ. σπορέλαιο
- 1 αυγό
- 1 κ.γ. αλάτι
Για τη γέμιση
- 300 γρ. φέτα τριμμένη
- 150 γρ. ανθότυρο ή μυζήθρα
- 1 αυγό
- Πιπέρι (προαιρετικά λίγο δυόσμο ή άνηθο για άρωμα)
Για επάλειψη
- 1 αυγό χτυπημένο
- Σουσάμι ή μαυροκούκι (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Ετοιμάζεις τη ζύμη:
Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το βούτυρο, το σπορέλαιο και το γιαούρτι. Ανακατεύεις καλά με μια σπάτουλα ή με το χέρι.
Προσθέτεις το αυγό, το αλάτι, το μπέικιν και σταδιακά το αλεύρι μέχρι να έχεις μια μαλακή, εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια.
- Φτιάχνεις τη γέμιση:
Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύεις τη φέτα, το ανθότυρο, το αυγό και το πιπέρι. Αν θέλεις, προσθέτεις λίγο άνηθο ή δυόσμο.
- Συνθέτεις την πίτα:
Χωρίζεις τη ζύμη στα δύο.
Ανοίγεις το πρώτο κομμάτι σε φύλλο και το στρώνεις σε ταψί (περίπου 30×40 εκ.) που έχεις λαδώσει ελαφρά.
Απλώνεις τη γέμιση ομοιόμορφα και σκεπάζεις με το δεύτερο φύλλο.
Πιέζεις τις άκρες να κλείσουν και χαράζεις την πίτα σε κομμάτια.
- Ψήνεις:
Αλείφεις την επιφάνεια με το χτυπημένο αυγό και πασπαλίζεις σουσάμι ή μαυροκούκι.
Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα.
Μικρό tip
Αν θέλεις πιο τραγανή ζύμη, μπορείς να αντικαταστήσεις το μισό γιαούρτι με μισό φλιτζάνι στραγγιστό κεφίρ ή λίγο ξινόγαλο. Το αποτέλεσμα είναι πιο “μπισκοτένιο”.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
