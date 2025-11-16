Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το βούτυρο, το σπορέλαιο και το γιαούρτι. Ανακατεύεις καλά με μια σπάτουλα ή με το χέρι.





Προσθέτεις το αυγό, το αλάτι, το μπέικιν και σταδιακά το αλεύρι μέχρι να έχεις μια μαλακή, εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια.