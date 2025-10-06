Η Τζένη Θεωνά έγινε ξανά μαμά, καθώς έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι! Πρόκειται για το δεύτερο παιδί που απέκτησε με τον σύντροφό της, Δήμο Αναστασιάδη. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno», η ηθοποιός γέννησε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το νεογέννητο να ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.

Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα ευχάριστα νέα μέσα από τα social media, επιλέγοντας να ζήσει τις πρώτες στιγμές με το μωρό του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αξίζει να θυμηθούμε πως τον περασμένο Ιούνιο, η Τζένη Θεωνά είχε μιλήσει ανοιχτά για τη συγκινητική ιστορία πίσω από αυτή την εγκυμοσύνη. Σε συνέντευξή της στην ίδια εκπομπή, είχε αποκαλύψει ότι η γυναικολόγος της την είχε αποθαρρύνει σχετικά με το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί – τη στιγμή που η ίδια ήταν ήδη έγκυος, χωρίς να το γνωρίζει.

Όπως είχε πει στην εκπομπή «Buongiorno»: «Ήταν σοκαριστικό και φοβερά πληγωτικό και αισθάνθηκα, τολμώ να πω, ένα μικρό πένθος, ότι κάτι κλείνει. Ήταν και λίγο σκληρός ο τρόπος έτσι όπως ειπώθηκαν τα πράγματα, χωρίς πρόθεση. Με κατέβαλε πάρα πολύ. Πληγώθηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Πέρασα μία εβδομάδα εφιαλτική και σε μία εβδομάδα έκανα τεστ και ήμουν έγκυος. Ήταν φανταστικό, γιατί όταν μου τα έλεγε αυτά η συγκεκριμένη γιατρός ήμουν έγκυος».