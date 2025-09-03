Η Τζένιφερ Άνιστον δεν είναι οπαδός των μεγάλων εκδηλώσεων, όπως το Met Gala, παρόλο που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. Η 56χρονη ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Glamour γιατί δεν έχει παρευρεθεί ποτέ στο εμβληματικό gala, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις.

Η Άνιστον εξομολογήθηκε ότι η ιδέα της προετοιμασίας και της εμφάνισης την αγχώνει πολύ: «Ναι, έχω προσκληθεί, αλλά δεν πηγαίνω», είπε και συμπλήρωσε: «Με κατακλύζει». Περιγράφει τη διαδικασία ως μια ψυχολογική πρόκληση: «Είναι όλο αυτό με το να ετοιμαστείς, να φορέσεις το φόρεμα».

Why Jennifer Aniston Has Never Attended the Met Gala https://t.co/MpppoHMJCG — E! News (@enews) September 2, 2025



Η ίδια προτιμά ένα πιο χαλαρό και απλό ντύσιμο, δηλώνοντας: «Είμαι κορίτσι του τζιν, της σαγιονάρας και της αμάνικης μπλούζας». Ενώ της αρέσει να ντύνεται όμορφα, βλέπει τις επίσημες εμφανίσεις ως ένα “ψυχολογικό παιχνίδι”: «”Άντε να βάλουμε ένα φανταχτερό φόρεμα, μακιγιάζ, να κάνεις τα μαλλιά σου όμορφα και να πας να καθίσεις σε μια μεγάλη αίθουσα με τους συναδέλφους σου”». Παραδέχεται ότι, παρόλο που το κλίμα είναι εορταστικό, «εγώ αγχώνομαι».

Η σχέση της Άνιστον με τα κόκκινα χαλιά είναι περίπλοκη, καθώς έχει βιώσει τη σκληρότητα των κριτικών. «Κάποιοι το αντιμετωπίζουν σαν άθλημα, να σε ανεβάσουν και μετά να απολαύσουν να σε γκρεμίζουν. Γιατί το κάνουν αυτό οι άνθρωποι; Ποιος ξέρει;», δήλωσε. Για να προστατευτεί, προσπαθεί να αγνοεί τα αρνητικά σχόλια, καθώς «δεν μου κάνει καλό».

Ακόμη και η στάση μπροστά στις κάμερες δεν της είναι εύκολη. Σε συνέντευξη του 2021 στο InStyle, είχε πει: «Το πώς ποζάρεις εξαρτάται από τον στιλίστα σου, γιατί σου λένε “ποτέ μην κάνεις αυτό! Πάντα να κάνεις εκείνο”. Κι εγώ σκέφτομαι “ε, αυτό μου φαίνεται περίεργο”. Δεν ξέρω πώς να σταθώ στο κόκκινο χαλί, αλλά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν είναι η μόνη διάσημη που αποφεύγει το Met Gala. Στη λίστα των προσωπικοτήτων που δεν έχουν παρευρεθεί ποτέ περιλαμβάνονται επίσης η Μέριλ Στριπ, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ.