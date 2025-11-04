Ο πιο σέξι άντρας του 2025 είναι ο Τζόναθαν Μπέιλι, και το «People» μόλις το επιβεβαίωσε! Ο γοητευτικός Βρετανός, που φέτος μας μάγεψε ως Φιέρο στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», συνδυάζει φινέτσα, χιούμορ και αυτοπεποίθηση, κάνοντάς μας να καταλάβουμε γιατί κατέκτησε τον τίτλο. Μάλιστα, είναι ο πρώτος δηλωμένα ομοφυλόφιλος άντρας που τιμάται με αυτή τη διάκριση στα 40 χρόνια της ειδικής έκδοσης «Sexiest Man Alive».

Από το “Bridgerton” στο “Wicked”

Ο Τζόναθαν Μπέιλι δεν είναι νέος στην καρδιά του κοινού. Μας είχε ήδη κερδίσει ως Λόρδος Άντονι Μπρίτζερτον στη ρομαντική σειρά εποχής του Netflix, όπου απέδωσε μοναδικά τον ρόλο του σοβαρού, μελαγχολικού αδερφού της οικογένειας. Η δεύτερη σεζόν τον απογείωσε, όχι μόνο ως ηθοποιό, αλλά και ως τηλεοπτικό sex symbol.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JONATHAN BAILEY (@jbayleaf)



Και ενώ η τηλεόραση του χάρισε αναγνωρισιμότητα, ο κινηματογράφος ήρθε να σφραγίσει την επιτυχία του. Ο ρόλος του Φιέρο στο “Wicked” αποκάλυψε τη θεατρική του πλευρά και τις εντυπωσιακές του χορευτικές κινήσεις, ενώ η συμμετοχή του στο “Jurassic World: Rebirth” τον τοποθέτησε δίπλα στη Σκάρλετ Γιόχανσον, μια συνεργασία που έγραψε ιστορία στο κόκκινο χαλί, όταν οι δυο τους αντάλλαξαν ένα απρόσμενο φιλί μπροστά στις κάμερες.

Οι θαυμαστές του τον αγαπούν όχι μόνο για την εμφάνισή του, αλλά και για τη χαρισματική του φωνή που, όπως λένε, «αψηφά τη βαρύτητα». Από τις πρώτες του εμφανίσεις στο West End μέχρι τη σημερινή του σταδιοδρομία στο Χόλιγουντ, ο Μπέιλι δείχνει ότι μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα στο δράμα, το μιούζικαλ και την περιπέτεια με εντυπωσιακή ευκολία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Από το Όξφορντ στο Χόλιγουντ

Γεννημένος στο Όξφορντσαϊρ το 1988, ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία μόλις επτά ετών και από τότε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Με επιμονή, ευαισθησία και εξαιρετική σκηνική παρουσία, ο Τζόναθαν Μπέιλι απέδειξε ότι η γοητεία δεν είναι θέμα μόδας — είναι στάση ζωής.

Φέτος, με αφορμή τη 40ή επέτειο της διάσημης λίστας του «People», ο Μπέιλι ενώνει το όνομά του με εκείνα των Πάτρικ Ντέμψι, Ράιαν Ρέινολντς, Ντένζελ Ουάσινγκτον και Ντέιβιντ Μπέκαμ, και δείχνει πως η νέα γενιά του Χόλιγουντ έχει καρδιά, ταλέντο και φυσικά, απίστευτο sex appeal.