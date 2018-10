Για μια ακόμα φορά η Vans μας εκπλήσσει αφού φέτος αποφάσισε να δημιουργήσει μια μοναδική συλλογή γιορτάζοντας τα 90 χρόνια του αγαπημένου μας ποντικιού, Mickey Mouse. Η συλλογή βασίζεται σε 11 σχέδια, τα οποία αποτυπώνουν το πνεύμα και την εξέλιξη του Mickey Mouse, από την εμφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του 1920, μέχρι και σήμερα. Για να τιμήσει το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Mickey Mouse το 1928, το Sk8-Hi αναπροσδιορίζεται για να παρουσιάσει εικονικές σκηνές από την ασπρόμαυρη βουβή ταινία, “Plane Crazy”. Σε κάθε πλευρά του υποδήματος παρουσιάζεται μια κινηματογραφική σκηνή που αποτυπώνεται σε εκτύπωση δύο επιπέδων και ολοκληρώνεται με ένα εμβληματικό 3-D σχέδιο στο πίσω μέρος της φτέρνας.

Η κινούμενη ταινία της δεκαετίας του 1940 «Φαντασία»/ “Fantasia” έφερε στο φως τον σκανταλιάρη χαρακτήρα του Mickey Mouse ως «Μαθητευόμενου Μάγου»/ “The Sorcerer’s Apprentice”. Αντλώντας έμπνευση από το καπέλο του Μάγου, το Sk8-Hi μεταμορφώνεται και συμπεριλαμβάνει βελούδινα πλαϊνά με κεντημένα τα σχέδια των αστεριών και του φεγγαριού, μπλε suede στο μπροστινό μέρος και κίτρινες ραφές, για αντίθεση. Το Sk8-Hi, ολοκληρώνεται με μια μαύρη σόλα, με αποτυπωμένα αστέρια στα κορδόνια και το έμβλήμα του Μαθητευόμενου Μάγου στο πίσω μέρος της φτέρνας. Στο ίδιο σχέδιο της συλλογής, ο Mickey Mouse αποτυπώνεται ως Μαθητευόμενος Μάγος σε ένα εκκεντρικό tie-dye σχέδιο με θέμα την «Φαντασία» στο Old Skool II Backpack και σε t-shirt .

Οι φίλοι της Disney μπορούν να ξυπνήσουν τον Mouseketeer που βρίσκεται μέσα τους, σε ένα μοντέλο Old Skool που είναι αφιερωμένο στο Mickey Mouse Club. Χρησιμοποιώντας suede και υλικά από βαμβάκι, το σχέδιο του Old Skool παρουσιάζει το κλασικό sidestripe σε κόκκινο χρώμα και το logo του club ραμμένο στη γλώσσα. Το Old Skool με θέμα το Mickey Mouse Club ολοκληρώνεται με ένα ειδικό κέντημα στην πίσω πλευρά της φτέρνας.

Οι σχεδιαστές της Vans αναβιώνουν τη δεκαετία του ’80 σε ένα ειδικό μοντέλο Old Skool, το οποίο συνδιάζει πολύχρωμα σχέδια πάνω σε αποχρώσεις ροζ, κίτρινο και πράσινο. Ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται με μια κλασικά cool αποτύπωση του Mickey Mouse και την χαρακτηριστική σκακιέρα της Vans. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να απολαύσουν ρούχα και αξεσουάρ γεμάτα νοσταλγία, εμπνευσμένα από την δεκαετία του ’80, συμπεριλαμβανομένων φούτερ, jackets, σακίδια πλάτης και άλλων αξεσουάρ.



Ο Mickey Mouse και η Minnie Mouse είναι πιο σκληροί και από τα καρφιά σε ένα ειδικά “φλεγόμενο” Checkerboard Slip-On. Αναζωπυρώνοντας τη δεκαετία του 1990, τόσο ο Mickey όσο και η Minnie Mouse δέχονται ένα punk makeover. Οι fans της Vans και της Disney μπορούν και οι ίδιοι να εκφράσουν τη δική τους «Off The Wall» φιλοσοφία, με LS BF T-shirt, σακίδιο πλάτης, καπέλο και φούτερ με σχέδια φλόγας στα μανίκια και κουκούλα με εσωτερική επένδυση σκακιέρας.

Οι fans του Mickey Mouse μπορούν να προβάλλουν τον πραγματικά original εαυτό τους, μέσω του -εμπνευσμένου από τον Mickey Mouse σχεδίου- Authentic. Το αυθεντικό παπούτσι της Vans έχει ανανεωθεί βάσει των χρωμάτων του εμπορικού σήματος του Mickey Mouse και συμπεριλαμβάνει την κίτρινη σόλα, το μαύρο και κόκκινο χρώμα στο πάνω μέρος του παπουτσιού και τα κίτρινα «κουμπιά» στο πίσω μέρος της φτέρνας.



Σε μια κάνβας έκδοση του Old Skool αποτυπώνονται τα εικονικά γάντια του Mickey Mouse να κρατούν το μεσαίο μέρος του παπουτσιού. Οι fans της Disney θα πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά, για να βρουν τον Mickey που κρύβεται στην γλώσσα κάθε παπουτσιού. Αυτή η απλοποιημένη αποτύπωση του κλασικού μοντέλου της Vans λειτουργεί ως έμπνευση για τον συνδυασμό του με μια γυναικεία σειρά ρούχων, με T-shirt, φούτερ, καπέλο και σακίδιο πλάτης, με το ορόσημο της σκακιέρας.

Η αιώνια αγαπημένη του Mickey Mouse, η Minnie Mouse, έχει τη δική της σειρά, αποτελούμενη από δύο μοντέλα ενδυμάτων και υποδημάτων, στα οποία αποτυπώνεται το κλασικό πουά φόρεμά της. Χρησιμοποιώντας τον τεράστιο φιόγκο της και τη σατέν υφή, το Authentic Gore και το Slide-On Sandal ντύνονται με λεπτομέρειες της Minnie Mouse και ολοκληρώνονται με μια λεπτοκομμένη άκρη. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται επίσης μπλούζα με λαιμόκοψη, σακίδιο πλάτης και κάλτσες.