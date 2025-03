Βουτιά στο μέλλον του Vision AI της Samsung! Αποκλειστική Συνέντευξη με τους Charlie Bae (Director of Product Business Management) & Jose Barreiro-Lopez (VP of European Visual Office)!

Το World of Samsung event που διεξήχθη στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας, μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε μια πλήρη εικόνα για το μέλλον που οραματίζεται η Samsung στις συσκευές που πλαισιώνουν το σπίτι μας. Στο φετινό event, το νέο line-up των τηλεοράσεων ήταν αυτό που δικαιολογημένα έκλεψε την παράσταση, καθώς η ενσωμάτωση της AI (μέσω του Vision AI), φιλοδοξεί να αλλάξει για πάντα την τηλεόραση όπως την γνωρίζουμε, περνώντας από την εποχή της Smart TV σε αυτή της Intelligent TV. Η νέα εποχή που οραματίζεται η Samsung για την τηλεόραση είναι εδώ και εμείς είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους Charlie Bae (Director of Product Business Management) & Jose Barreiro-Lopez (Vice President of European Visual Office), δύο ξεχωριστών experts του τομέα των τηλεοράσεων, οι οποίοι μας βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική των νέων TV προϊόντων του κορεατικού κολοσσού της τεχνολογίας, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν για πάντα το “status quo” της κατηγορίας τους, οδηγώντας τις εξελίξεις και δημιουργώντας στους users εμπειρίες που είναι… μαγικές!

D.L: Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας πω ότι είναι υπέροχο που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε και πάλι στο World of Samsung. Για μια ακόμα χρονιά, το event ήταν καταπληκτικό! Δεν σας κρύβω ότι λάτρεψα όλα τα νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν, αλλά και όλες τις εξελίξεις που είδαμε, ιδιαίτερα όσον αφορά την τηλεόραση. Ξεκινάω λοιπόν με ένα μεγάλο θέμα, που είναι η Vision AI (και είναι ο πρωταγωνιστής του φετινού World of Samsung). Πείτε μας περισσότερα για τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Vision AI της Samsung και πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την εμπειρία του χρήστη. Εξηγήστε μας, επίσης, γιατί η τεχνολογία Vision AI στις smart τηλεοράσεις αποτελεί το «Next Big Thing» στις τηλεοράσεις. Μήπως τελικά πορευόμαστε προς ένα μέλλον, όπου το «έξυπνο» γίνεται πλέον «ευφυές»;

C.B.: Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι το θέσατε με μεγάλη σαφήνεια. Η Vision AI που ανακοινώσαμε, είναι για τη Samsung η νέα εποχή της AI τηλεόρασης. Μια εποχή που ξεκίνησε με την απλή τηλεόραση, μετά πέρασε στη Smart TV και τώρα φτάνουμε στην AI TV. Παρόλο που την αποκαλούμε «Vision», δεν αποτελεί ωστόσο μόνο «θέαση», περιλαμβάνει και ήχο, καθώς επίσης και άλλες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στις τηλεοράσεις μας. Για παράδειγμα, έχουμε τη λειτουργία ζωντανής μετάφρασης, όπως σας παρουσιάσαμε σήμερα, οπότε δεν υπάρχει γλωσσικό εμπόδιο όταν έχετε αυτές τις δυνατότητες στις τηλεοράσεις μας. Επίσης, έχουμε τη λειτουργία AI Auto Game Mode, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα, καθώς η τηλεόραση αναγνωρίζει τι παιχνίδι παίζετε (π.χ., RPG) και προσαρμόζει αυτόματα τα χαρακτηριστικά της, όπως τα χρώματα κα τον ρυθμό ανανέωσης, βελτιστοποιώντας την εμπειρία του παιχνιδιού.

D.L: Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλώς παίζετε και απολαμβάνετε, αφήνοντας την AI TV να κάνει τα υπόλοιπα!

C.B.: Ακριβώς! Όταν ενεργοποιείτε το AI Auto Gaming, η συγκεκριμένη λειτουργία αναγνωρίζει το παιχνίδι και βελτιστοποιεί τα πάντα για εσάς, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε την παραμικρή ρύθμιση. Άλλωστε στόχος μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες των χρηστών, γι’ αυτό και εισάγουμε όλες αυτές τις AI δυνατότητες. Έχουμε προχωρήσει πέρα από την αναβάθμιση ποιότητας εικόνας (AI upscaling) και ήχου, και προσθέτουμε λειτουργίες όπως ο έλεγχος μέσω . Υπάρχουν πολλές AI δυνατότητες που έρχονται, και φέτος εστιάζουμε στο να κάνουμε την τηλεόραση πιο «Intelligent».

D.L: Πώς χρησιμοποιείτε τα σχόλια των χρηστών σας (feedback), τόσο από το κοινό όσο και τους πελάτες σας;

J.B.L.: Η προσέγγιση μας εξυπακούεται ότι είναι καθαρά πελατοκεντρική, καθώς πάντοτε βάζουμε τον καταναλωτή σε πρώτο πλάνο σε όλα όσα κάνουμε, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά στα υπόψη μας την άποψη που έχει το κοινό για τα προϊόντα μας, τόσο μέσω έρευνας όσο και από τους εκπροσώπους του Τύπου. Όταν εισαγάμε την τεχνητή νοημοσύνη πέρυσι, λάβαμε πολλά σχόλια σχετικά με το ότι ήταν δύσκολο να καταλάβει ο κόσμος πώς να χρησιμοποιήσει ή ποιο μπορεί να είναι το πραγματικό όφελος από τις AI δυνατότητες, λόγω του πλήθους χαρακτηριστικών. Αυτός είναι ο λόγος που φέτος επικεντρωθήκαμε στο να κάνουμε τις εμπειρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κατανοητές για τους καταναλωτές, προσφέροντας μια σειρά από χρήσιμες δυνατότητες όπως η αναγνώριση της ταινίας και η αυτόματη αλλαγή της ρύθμισης της τηλεόρασης ανάλογα με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε. Φέτος, το focus μας είναι περισσότερο στο να εστιάσουμε στο feedback που προέρχεται από το καταναλωτικό κοινό, προσθέτοντας παράλληλα μια σειρά από λειτουργίας που πραγματικά ήθελαν οι πελάτες μας. Για αυτό και φέτος επιχειρούμε να φέρουμε πιο κοντά την εμπειρία της χρήσης μιας mobile συσκευής με μια TV. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η εισαγωγή στις τηλεοράσεις του Circle to Search. Ουσιαστικά προωθούμε την εμπειρία για το πως μπορούν πολλές διαφορετικές συσκευές της Samsung να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους…

D.L: Οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα «οικοσύστημα συσκευών»!

J.B.L.: Ακριβώς. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι το οικοσύστημα! Στην πραγματικότητα, πρόκειται ακριβώς για αυτό το οικοσύστημα, γιατί στο τέλος της ημέρας, η φιλοδοξία μας είναι να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους καταναλωτές, σε κάθε περιβάλλον στο οποίο μπορεί να βρεθούν. Ακόμα και με το SmartThings, θα βρείτε SmartThings της Samsung και σε πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες πλέον. Νομίζω ότι υπάρχουν περίπου 90 διαφορετικές εταιρείες που έχουν ενσωματώσει το SmartThings στο προϊοντικό τους portfolio. Έτσι λοιπόν, στόχος μας είναι να επεκτείνουμε αυτό το οικοσύστημα προϊόντων. Αλλά, φυσικά, πρώτα και κύρια, ξεκινήσαμε ενισχύοντας το οικοσύστημα γύρω από τα προϊόντα της Samsung, με τον ίδιο τρόπο που οι συνάδελφοί μας στα κινητά τηλέφωνα συνδέουν συσκευές όπως ακουστικά, smartwatches, το Galaxy Ring κ.λπ. Στο δικό μας οικοσύστημα, έχουμε την τηλεόραση, τις ηχομπάρες και πολλά άλλα προϊόντα.

Στη συνέχεια, θέλαμε να πετύχουμε το «1+1=3», δηλαδή όσο περισσότερα προϊόντα συνδέονται, τόσο καλύτερη γίνεται η εμπειρία. Η τηλεόραση γίνεται το κέντρο ελέγχου σας. Μπορείτε να δείτε, για παράδειγμα, αν το στατικό ποδήλατό σας είναι συνδεδεμένο, αν κάποιος σας καλεί στο τηλέφωνο ή αν χτυπάει το κουδούνι της πόρτας, στις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στο display. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Benjamin, αν έχετε κάτι στον φούρνο και είναι έτοιμο να βγει, θα εμφανιστεί ειδοποίηση στην τηλεόρασή σας.

Ουσιαστικά, δημιουργούμε εμπειρίες που αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις καθημερινές δυσκολίες των καταναλωτών, αλλά ταυτόχρονα τους δίνουμε τη δύναμη να επιλέξουν. Αν θέλουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούν να την ενεργοποιήσουν και να αφήσουν τις συσκευές μας να επικοινωνούν μεταξύ τους και να βελτιστοποιούν την εμπειρία τους. Αν, πάλι, θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο, αυτό είναι επίσης εφικτό.

Μάλιστα, σε ότι έχει κάνει με τις τηλεοράσεις μας, το πρώτο σημείο επαφής του χρήστη είναι το τηλεχειριστήριο. Γι’ αυτό και έχουμε το AI κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ώστε να έχετε την ισχύ της τεχνολογίας στα χέρια σας ή, καλύτερα, στα δάχτυλά σας!

D.L: Ναι αλλά τώρα, με τα έξυπνα προϊόντα και τις δυνατότητες διασύνδεσης τους, έχουμε και άλλες «εναλλακτικές»…

J.B.L.: Σωστά. Η Samsung φέρνει σχεδόν μαγικές εμπειρίες στη ζωή. Και με πολλές από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, αυτές οι εμπειρίες ζωντανεύουν και περνούν σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Όμως, στην πραγματικότητα, ο καταναλωτής είναι ο ίδιος που μπορεί να νιώσει ως μάγος. Ανάλογα με τα προϊόντα που επιλέγει να συνδέσει στο οικοσύστημα, μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του – είτε στο σπίτι, είτε εν κινήσει, είτε όταν τρέχει, είτε στο γραφείο, είτε στο αυτοκίνητο, ή οπουδήποτε αλλού. Ουσιαστικά, δημιουργούμε μια εξέλιξη – ή ίσως και μια επανάσταση – σε αυτόν τον χώρο, προσθέτοντας περισσότερη δύναμη, περισσότερη ενέργεια και περισσότερες επενδύσεις, όπως ανέφεραν και ο Charlie και ο Benjamin στη σκηνή. Στόχος μας είναι να πάμε αυτήν την τεχνολογία και αυτήν την εμπειρία στο επόμενο level!

D.L: Ωραία! Η επόμενη μου ερώτηση αφορά στο ποιες ήταν οι τεχνολογικές προκλήσεις για την ενσωμάτωση περισσότερης τεχνητής νοημοσύνης στα προϊόντα σας;

C.B.: Νομίζω ότι στην ερώτηση που αναφέρατε, εμείς στην πραγματικότητα επενδύουμε πολύ χρόνο, πολλά χρήματα και πολλή έρευνα. Επιπλέον, διαθέτουμε περισσότερες από 3.000 πατέντες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε επίσης έξι κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως, εκ των οποίων δύο μάλιστα βρίσκονται στην Ευρώπη. Έτσι, αφιερώνουμε πολύ χρόνο, ενέργεια και χρήματα για την ανάπτυξη όλων αυτών των προηγμένων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Γι’ αυτό δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια.

D.L: Ασφάλεια… Αυτή θα ήταν ξέρετε η επόμενη ερώτησή μου! Από τη στιγμή που οι τηλεοράσεις μας γίνονται το «κέντρο» κάθε έξυπνου σπιτιού, καλείστε να αντιμετωπίσετε όλο και περισσότερους κινδύνους στον τομέα του cybersecurity;

C.B.: Στη Samsung συνηθίζουμε να σπρώχνουμε την τεχνολογία στα όρια της, για να διατηρούμε τους πελάτες μας ασφαλείς και πάντα ενημερωμένους σε θέματα ασφάλειας. Όπως ανέφερα και στην κεντρική παρουσίαση, θα υπάρχει διαθεσιμότητα αναβαθμίσεων για επτά χρόνια, ώστε οι πελάτες να μπορούν να απολαμβάνουν νέες λειτουργίες ακόμα και με τις παλαιότερες τηλεοράσεις τους.

J.B.L.: Η ασφάλεια είναι πάντα μια πρόκληση, ειδικά από τη στιγμή που έχουμε πολλές διασυνδεδεμένες συσκευές. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα που θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμα, γι’ αυτό και στη Samsung έχουμε εστιάσει εδώ και καιρό στη σωστή προστασία, εφαρμόζοντας μια πολυεπίπεδη, end-to-end κρυπτογράφηση δεδομένων. Και όχι μόνο των δεδομένων που βρίσκονται σε μία συσκευή, αλλά και αυτών που διακινούνται μεταξύ όλων των συνδεδεμένων προϊόντων, καθώς όλα τα data που ανταλλάσσουν δύο ή και περισσότερες συσκευές κρυπτογραφούνται, διασφαλίζοντας την προστασία τους. Αναμφίβολα, έχουμε επενδύσει σημαντικά στην αιχμή της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και συνεργαζόμαστε με διάφορες αρχές για την υλοποίησή της. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται ήδη και στα κινητά μας τηλέφωνα. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά στην ασφάλεια Knox, καθώς γνωρίζουμε τις απειλές που υπάρχουν και διασφαλίζουμε ότι είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Χωρίς αμφιβολία, η ασφάλεια θα παραμείνει βασική προτεραιότητα για εμάς και στο μέλλον.

C.B.: Δεν είναι κάτι νέο το γεγονός ότι επενδύουμε στην ασφάλεια, μέσω της πλατφόρμας Knox εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε από τις φορητές συσκευές και πλέον η τεχνολογία αυτή επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες συσκευές μας. Ίσως είναι μια μικρή παράπλευρη ιστορία, αλλά γνωρίζετε γιατί το ονομάσαμε Knox; Το όνομα προέρχεται από το Fort Knox που βρίσκεται στις Η.Π.Α. και διαθέτει πολλαπλά layers προστασίας… κάτι αντίστοιχο θέλαμε να «κτίσουμε» και εμείς εδώ στη Samsung. Πιστεύω ότι η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα γίνονται όλο και πιο σημαντικές, επειδή όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες. Είναι απολύτως λογικό οι καταναλωτές έχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά τους, και αυτό είναι κάτι που συζητιέται όλο και περισσότερο. Γι’ αυτό και δική μας πρόθεση είναι να επενδύουμε ολοένα και περισσότερο στα στοιχεία ασφαλείας.

J.B.L.: Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά αυτό το επίπεδο ασφάλειας στα προϊόντα μας. Και πιστεύω ότι, από την οπτική της Samsung, θέλουμε να θέσουμε ένα πρότυπο για ολόκληρη τη βιομηχανία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που μοιράζονται μεταξύ των προϊόντων και του οικοσυστήματος. Είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε υλοποιήσει· όπως είπε ο Charlie, το έχουμε εφαρμόσει στα κινητά τηλέφωνα, πλέον το έχουμε και στις τηλεοράσεις μας, καθώς και σε όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα της Samsung σε αυτό το δίκτυο. Για εμάς, είναι σημαντικό και πιστεύουμε ότι και άλλες εταιρείες, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υιοθετήσουν παρόμοια πρότυπα ασφαλείας. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας και έχει μεγάλη αξία τόσο για εμάς όσο και για τους καταναλωτές μας, ως μια υπόσχεση αξιοπιστίας.

D.L: Ας περάσουμε όμως σε μια άλλη ερώτηση… Σήμερα, οι τηλεοράσεις μας δεν είναι μόνο τεχνολογικά προηγμένες, αλλά και όμορφες στον σχεδιασμό. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους πελάτες σας όσον αφορά τις lifestyle σειρές, όπως τις The Frame, Frame Pro, The Sero και The Terrace;

J.B.L.: Η κατηγορία Lifestyle υπάρχει από το 2016, σωστά; Ναι, το 2016 παρουσιάσαμε τη Serif, σε συνεργασία με τους αδερφούς Bouroullec, οι οποίοι σχεδίαζαν έπιπλα. Δημιούργησαν επίσης ένα statement κομμάτι που μοιάζει με το γράμμα “Ι” από το πλάι και είχε σχεδιαστεί για να ταιριάζει αρμονικά σε διάφορα περιβάλλοντα, προσφέροντας μια 360 μοιρών αισθητική.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαφορετικά δημογραφικά κοινά. Αν και υπάρχουν οι συμβατικές τηλεοράσεις, ωστόσο δημιουργήσαμε την κατηγορία Lifestyle για τους καταναλωτές που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύουμε, η κύρια απόφαση αγοράς για έναν καταναλωτή, βασίζεται συχνά στο design. Ειδικότερα, οι άνθρωποι ερωτεύονται αυτή την κατηγορία, κυρίως όσοι έχουν ιδιαίτερη αισθητική και διαθέτουν διακοσμητικά στοιχεία στα σπίτια τους όπως ταπετσαρίες, έπιπλα κ.λπ. Αυτοί θέλουν μια τηλεόραση που να ενσωματώνεται στο περιβάλλον τους, με δυνατότητα προσαρμογής, όπως τα πλαίσια (bezels), ώστε να μοιάζει με ένα έργο τέχνης στον τοίχο, στο σαλόνι ή τοποθετημένη σε μια βάση.

Για αυτόν τον λόγο έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στα σχόλια των καταναλωτών και επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας με μουσεία και καλλιτέχνες. Προσφέρουμε μια ευρύτερη βιβλιοθήκη τέχνης, που περιλαμβάνει σύγχρονα, κλασικά και μοντέρνα έργα, καθώς και συνεργασίες με μουσεία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επιπλέον, εστιάζουμε και σε άλλες σειρές, όπως οι The Frame, The Serif και The Terrace. Η τελευταία έχει ιδιαίτερη απήχηση σε μεσογειακές χώρες, όπου η ζωή συχνά εκτυλίσσεται και σε εξωτερικούς χώρους. Θέλαμε, λοιπόν, τηλεοράσεις που να αντέχουν σε υπαίθριες συνθήκες, όπως χώροι με μπάρμπεκιου ή αυλές.

Παράλληλα, διαθέτουμε τηλεοράσεις που μοιάζουν με προβολείς, όπως οι pico projectors δεύτερης γενιάς, καθώς και μεγαλύτερους προβολείς, όπως οι Premier 7, 9 και 5, με τον τελευταίο να προσφέρει μια διαδραστική οθόνη αφής. Όταν εξετάζουμε τα δημογραφικά στοιχεία, βλέπουμε ότι το 60% των καταναλωτών Lifestyle τηλεοράσεων είναι ηλικίας 30-40 ετών, ενώ για τις συμβατικές τηλεοράσεις, το 50% των καταναλωτών είναι μεταξύ 50-60 ετών.

Παρόλα αυτά, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν και τις δύο κατηγορίες για το σπίτι τους. Στο σαλόνι τους μπορεί να έχουν μια μεγαλύτερη οθόνη για οικογενειακές στιγμές, ενώ σε έναν δεύτερο χώρο, όπως ένα δωμάτιο χαλάρωσης ή το υπνοδωμάτιο, μπορεί να έχουν μια The Frame ή έναν προβολέα. Σε γενικές γραμμές αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι οι καταναλωτές αγαπούν αυτή την κατηγορία και παρατηρούμε μεγάλη ζήτηση, οπότε θα συνεχίσουμε να την εξελίσσουμε και να την επεκτείνουμε.

D.L: Και μια (τελευταία) ερώτηση πιο γενικού ενδιαφέροντος! Βρισκόμαστε στην εποχή του 4K, οπότε και κάθε περιεχόμενο που έχουμε είναι 4Κ. Πόσο καιρό θα χρειαστεί για την μετάβαση στην εποχή του 8Κ από την πλευρά του περιεχομένου; Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να διαθέτουμε αυτή τη στιγμή το hardware, αλλά μάλλον μας λείπει το περιεχόμενο… Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει;

C.B.: Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο διαθέσιμο 8K content. Aκόμη και στο YouTube, αν ψάξετε για 8K σίγουρα θα μπορείτε να απολαύσετε πολλά videos σε αυτή την τέλεια ποιότητα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό native 8K περιεχόμενοo αυτή τη στιγμή, αλλά γι’ αυτό έχουμε αναπτύξει το AI upscaling, ώστε οι χαμηλότερης ανάλυσης εικόνα να αναβαθμίζεται σε υψηλότερη ανάλυση. Στη Samsung συνεργαζόμαστε στενά με τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας, φέρνοντάς την σε επίπεδα κοντά στο 8K. Συνεχώς αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρουμε λύσεις στους καταναλωτές που αναζητούν ποιοτικότερο περιεχόμενο.

Ωστόσο, για να έχετε πραγματικό 8K περιεχόμενο, χρειάζεστε και μια 8K οθόνη. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζουμε τις νέες 8K τηλεοράσεις μας. Επίσης, αν κοιτάξετε την αγορά, η τέχνη παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, ορισμένα έργα τέχνης έχουν απίστευτες λεπτομέρειες, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από την καθηλωτική εμπειρία προβολής 8K.

Παράλληλα, επεκτείνουμε τις δυνατότητες των τηλεοράσεών μας, ενσωματώνοντας νέες εμπειρίες, όπως η «Νέα Περιέργεια» (New Curiosity), ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν την ποιότητα εικόνας σε συνδυασμό με την αισθητική. Οι λάτρεις του lifestyle αγαπούν την τέχνη, καθώς πολλοί ταξιδεύουν για να δουν διάσημα έργα σε μουσεία και ιδρύματα. Τώρα, έχουμε περισσότερα από 3.000 έργα τέχνης διαθέσιμα, επιτρέποντάς σας να διακοσμήσετε τον χώρο σας με αυτά. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι τηλεοράσεις μας έχουν πιστοποιηθεί από μουσεία και ιδρύματα, με τα οποία συνεργαζόμαστε για να προσαρμόσουμε τα έργα τέχνης στις οθόνες μας. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με το Art Basel, που φιλοξενεί εκθέσεις τέχνης στο Χονγκ Κονγκ, το Μαϊάμι και τη Βασιλεία, ενισχύοντας έτσι τη σχέση μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας.

J.B.L.: Νομίζω ότι σε ότι έχει να κάνει με το 8K, η βιομηχανία πρόκειται να προσαρμοστεί. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Και, όπως είπε ο Charlie, το YouTube είναι μακράν ο μεγαλύτερος πάροχος περιεχομένου που προσφέρει 8K αυτή τη στιγμή, και το βλέπουμε αυτό. Επίσης, από την πλευρά των καταναλωτών, το YouTube είναι η βασική πλατφόρμα για την παρακολούθηση περιεχομένου και άλλων streaming υπηρεσιών. Επιπλέον, πολλοί χρήστες που ανεβάζουν περιεχόμενο χρησιμοποιούν ήδη συσκευές μας για να καταγράψουν βίντεο σε ποιότητα 8K και να το ανεβάσουν.

Επομένως, είμαστε έτοιμοι για το μέλλον! Αυτό ήταν πάντα η στρατηγική της Samsung—να είναι έτοιμη για το μέλλον, να προβλέπει τις τάσεις. Κάποιες από αυτές μπορεί να χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να υιοθετηθούν πλήρως, αλλά γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι, εκτός από την αναβάθμιση (upscaling) σε 8K, πλέον διαθέτουμε και αναβάθμιση 4K σε όλη τη γκάμα μας. Παράλληλα, η τεχνολογία upscaling είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Πολλοί καταναλωτές που επενδύουν σε μια τηλεόραση με γνώμονα το μέλλον, ειδικά στο 8K, έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν το περιεχόμενό τους – παλιές φωτογραφίες, ταινίες κ.λπ. – σχεδόν σε ποιότητα 8K.

Ιδιαίτερα όσον αφορά την τέχνη, γι’ αυτό και στη σειρά QN90F έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μια σύγκλιση των lifestyle τηλεοράσεων με τις συμβατικές τηλεοράσεις, μέσω της προσαρμόσιμης κορνίζας (bezel). Επιπλέον, το Wireless One Connect προσφέρει λύσεις για τον εσωτερικό σχεδιασμό, επιτρέποντας στους χρήστες να τοποθετήσουν την τηλεόραση όπου επιθυμούν και να έχουν τις συνδεδεμένες συσκευές τους μέχρι και 10 μέτρα μακριά. Για εμάς, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά.

D.L: Και μια τελευταία… τελευταία ερώτηση! Ποιο είναι το αγαπημένο σας προϊόν από την τεράστια γκάμα σας στις τηλεοράσεις;

C.B.: Ως γνωστόν στη Samsung, πρόθεση μας είναι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των πελατών. Γι’ αυτό έχουμε OLED, Neo QLED, Micro LED και προβολείς – προσφέρουμε όλες αυτές τις διαφορετικές συσκευές για κάθε ανάγκη. Δεν σας κρύβω ότι το να βρω ένα αγαπημένο προϊόν είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή, ναι! Για μένα προσωπικά, ας το δούμε έτσι: αν βγω έξω με τα παιδιά μου και θέλω να απολαύσω τον ελεύθερο χρόνο μου παίζοντας, στο σπίτι θα επιλέξω Neo QLED ή OLED. Αυτό συμβαίνει γιατί οι OLED έχουν πιο βαθύ μαύρο, κάτι που κάνει την παρακολούθηση ταινιών και φιλμ πιο απολαυστική. Από την άλλη, οι Neo QLED είναι εξαιρετικές για φωτεινούς χώρους, όπως ένα σαλόνι με έντονο φωτισμό.

Επιπλέον, οι OLED τηλεοράσεις μας διαθέτουν τεχνολογία glare-free (χωρίς αντανάκλαση). Εάν κάποιος δεν αντέχει τις αντανακλάσεις στην οθόνη, μπορεί να επιλέξει την έκδοση glare-free και να απολαμβάνει το περιεχόμενο, χωρίς περισπασμούς. Οπότε, όλα μάλλον εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι.

Σε προσωπικό επίπεδο, αγαπώ το Freestyle μου! Δεν το αποχωρίζομαι σχεδόν ποτέ, ειδικότερα όταν κάνω εξορμήσεις με τα παιδιά μου! Τους αρέσει πολύ να το χρησιμοποιούμε, ακόμα και σε δωμάτια ξενοδοχείων. Για παράδειγμα, όταν ταξιδεύουμε και ο καιρός είναι κακός, αντί να μείνουμε με μια μικρή τηλεόραση ξενοδοχείου, απλά στήνουμε το Freestyle στον τοίχο και απολαμβάνουμε το περιεχόμενο σε μεγάλη οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσουν οι μικρές τηλεοράσεις των ξενοδοχείων, οπότε αυτή είναι η στιγμή που πραγματικά εκτιμώ το εν λόγω προϊόν.

J.B.L.: Εδώ είναι που έγκειται και η «ομορφιά» των προϊόντων της Samsung, καθώς διαθέτουμε τηλεοράσεις για όλους και για κάθε πιθανό σενάριο χρήσης! Το ίδιο ακριβώς κάνω κι εγώ όταν ταξιδεύω… έχω πάντα το Freestyle στη βαλίτσα μου, είτε πάω στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, γιατί μερικά ξενοδοχεία δεν έχουν τις παροχές που θέλω. Αν η γυναίκα μου κι εγώ θέλουμε να δούμε τηλεόραση, ο γιος μου λέει: «Αυτό είναι βαρετό», οπότε του δίνω το Freestyle και το βάζω σε ένα άλλο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα ή όπου χρειάζεται.

Και αν είσαι σε εξωτερικό χώρο, τότε σίγουρα η Terrace είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί ο ήλιος δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν, πάλι, θέλεις το απόλυτο, τότε η Micro LED είναι η κορυφαία επιλογή! Οπότε, ναι, έχουμε τηλεοράσεις για όλους. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς που εργαζόμαστε στη Samsung – όλα είναι απίστευτα! Μπορούμε να τοποθετήσουμε όλες αυτές τις λύσεις παντού.

Δεν σας κρύβω ότι σε προσωπικό επίπεδο, λατρεύω και τους προβολείς, ειδικά τον Premier 9. Η γυναίκα μου είναι σχεδιάστρια και δεν θέλει να τρυπάει πολύ τους τοίχους ή να γεμίζει το χώρο με πολλές συσκευές, αφού αλλάζει συχνά ταπετσαρίες. Οπότε, θέλεις στο χώρο σου ένα προϊόν που να μπορεί να εξαφανιστεί και να εμφανιστεί ξανά όταν το χρειάζεσαι! Μια συσκευή άλλωστε μπορεί να αποτελέσει στοιχείο διακόσμησης εσωτερικού χώρου. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη ερώτηση, γιατί αγαπάμε όλα μας τα προϊόντα – και αν μπορούσαμε, θα τα αγοράζαμε όλα!

D.L: Charlie και Jose, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!

Κι εμείς… enjoy το υπόλοιπο του show!