Αν λατρεύεις τις σπιτικές μαρμελάδες και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, αυτός ο ζελές από crab apples και φρούτα του δάσους θα σε ξετρελάνει! Η γεύση του είναι γλυκόξινη, με έντονο άρωμα φθινοπωρινών καρπών, και είναι υπέροχος πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, τυριά ή ακόμα και με ψητά κρέατα.

Υλικά

750 γρ. μικρά μήλα (crab apples)

750 γρ. ανάμεικτα φρούτα του δάσους ή του αγρού (όπως βατόμουρα, κράνα, δαμάσκηνα, τριανταφυλλόμηλα, αγριοτριαντάφυλλα, κουφοξυλιές, κρανιές), καθαρισμένα από φύλλα και κοτσάνια

600–700 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

Εκτέλεση

Προετοιμασία των φρούτων:

Ξέπλυνε τα μήλα σε κρύο νερό και αφαίρεσε τυχόν φύλλα ή κοτσάνια. Δεν χρειάζεται να τα ξεφλουδίσεις ή να τα καθαρίσεις από τα κουκούτσια — απλώς κόψ’ τα σε κομμάτια. Μαγείρεμα:

Βάλε τα μήλα και τα φρούτα σε μια μεγάλη κατσαρόλα με περίπου 1 λίτρο νερό ή όσο χρειάζεται για να καλυφθούν. Βράσε τα και μετά χαμήλωσε τη φωτιά να σιγοβράσουν μέχρι να μαλακώσουν εντελώς, πιέζοντάς τα που και που με ένα πρες πατάτας ή κουτάλα. Στράγγισμα:

Στράγγισε το μείγμα μέσα από ένα τουλπάνι ή σίτα με γάζα τοποθετημένη πάνω από ένα μεγάλο μπολ. Πίεσε ελαφρά για να βγάλεις το χυμό, αλλά χωρίς να περάσουν οι ίνες των φρούτων. Άφησέ το να στραγγίξει για αρκετές ώρες ή όλη τη νύχτα. Μέτρηση & προσθήκη ζάχαρης:

Μέτρησε το χυμό — θα είναι περίπου 1 λίτρο. Για κάθε λίτρο χυμού, πρόσθεσε 650 γρ. ζάχαρη. Βάλε το χυμό σε καθαρή κατσαρόλα, ζέστανέ τον απαλά και πρόσθεσε τη ζάχαρη σε τρεις δόσεις, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί. Δέσιμο του ζελέ:

Αύξησε τη φωτιά και βράσε δυνατά για 9–10 λεπτά, μέχρι να φτάσει στο σημείο πήξης (δοκίμασε ρίχνοντας λίγο σε ένα κρύο πιατάκι — αν “κρατάει” και δεν τρέχει, είναι έτοιμο). Αποθήκευση:

Άφησε τον ζελέ να ξεκουραστεί λίγα λεπτά. Αν σχηματιστεί αφρός ή πέτσα, αφαίρεσέ τη προσεκτικά. Μετά, ρίξε τον ζελέ σε αποστειρωμένα βάζα και κλείσε τα αμέσως. Φύλαξέ τα σε δροσερό, σκοτεινό μέρος έως και 1 χρόνο. Μετά το άνοιγμα, κράτησέ τα στο ψυγείο και κατανάλωσέ τα μέσα σε 3–4 μήνες.

Αποτέλεσμα; Ένας υπέροχα λαμπερός, αρωματικός ζελές που φέρνει όλη τη μαγεία του φθινοπώρου στο πιάτο σου.

Καλή απόλαυση!