Ο Δεκαπενταύγουστος είναι συνυφασμένος με το καλοκαίρι, τη ζέστη, και την ανάγκη για ελαφριά, δροσιστικά πιάτα που δεν θα μας βαραίνουν. Σε αυτή τη λογική, και με την υπόσχεση μιας γευστικής εμπειρίας που σέβεται την παράδοση αλλά προσαρμόζεται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, σας παρουσιάζουμε μια συνταγή για ζυμαρικά που θα σας κερδίσει: χωρίς λάδι, χωρίς γαλακτοκομικά, και γεμάτη φρεσκάδα.

Το μυστικό βρίσκεται στην ποιότητα των υλικών και στον τρόπο που αναδεικνύονται οι φυσικές τους γεύσεις. Φρέσκες, ζουμερές ντομάτες, αρωματικός βασιλικός, και μια έξυπνη τεχνική μαγειρέματος δημιουργούν ένα πιάτο που είναι ταυτόχρονα απλό, θρεπτικό, και απίστευτα νόστιμο.

Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όσους ακολουθούν μια διατροφή χωρίς λάδι ή γαλακτοκομικά, αλλά και για όλους όσοι αναζητούν ένα ελαφρύ και γευστικό γεύμα.

Υλικά (για 4 άτομα):

400 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σας (πένες, σπαγγέτι, φουσίλι – προτιμήστε ολικής άλεσης για επιπλέον φυτικές ίνες)

(πένες, σπαγγέτι, φουσίλι – προτιμήστε ολικής άλεσης για επιπλέον φυτικές ίνες) 800 γρ. ώριμες, φρέσκες ντομάτες (πολύ ώριμες, κατά προτίμηση βιολογικές, όπως ντομάτες κήπου ή βελανίδια)

(πολύ ώριμες, κατά προτίμηση βιολογικές, όπως ντομάτες κήπου ή βελανίδια) 1 μεγάλο ματσάκι φρέσκο βασιλικό (μόνο τα φύλλα)

(μόνο τα φύλλα) 2-3 σκελίδες σκόρδο , πολτοποιημένες ή ψιλοκομμένες (προαιρετικά, για πιο έντονη γεύση)

, πολτοποιημένες ή ψιλοκομμένες (προαιρετικά, για πιο έντονη γεύση) ½ κρεμμύδι , ψιλοκομμένο (προαιρετικά, για πιο γλυκιά βάση)

, ψιλοκομμένο (προαιρετικά, για πιο γλυκιά βάση) Αλάτι χοντρό

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Λίγο νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών (περίπου 1 κούπα)

(περίπου 1 κούπα) 1-2 κουταλιές της σούπας μηλόξιδο (προαιρετικά, για να τονίσει τη γεύση της ντομάτας)

Εκτέλεση:

Προετοιμασία της σάλτσας ντομάτας: Πλύνετε καλά τις ντομάτες. Χαράξτε ένα μικρό “Χ” στη βάση κάθε ντομάτας.

Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Μόλις κοχλάσει, βυθίστε τις ντομάτες για περίπου 30-60 δευτερόλεπτα, ίσα-ίσα να δείτε να ξεκολλάει η φλούδα.

Μεταφέρετε αμέσως τις ντομάτες σε ένα μπολ με παγωμένο νερό για να σταματήσει το ψήσιμο και να είναι εύκολο το ξεφλούδισμα.

Ξεφλουδίστε τις ντομάτες, αφαιρέστε τον σκληρό κοτσάνι και κόψτε τις σε χοντρά κομμάτια. Μην ανησυχείτε για το αν θα είναι ομοιόμορφα κομμένες, καθώς θα πολτοποιηθούν ελαφρώς.

Σε μια μεγάλη, αντικολλητική κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι (χωρίς λάδι), προσθέστε τις κομμένες ντομάτες. Αν χρησιμοποιείτε κρεμμύδι, προσθέστε το τώρα και αφήστε το να μαλακώσει ελαφρώς με την υγρασία της ντομάτας.

Αν χρησιμοποιείτε σκόρδο, προσθέστε το μετά από 5 λεπτά και σοτάρετε για 1 λεπτό, προσέχοντας να μην καεί.

Αφήστε τις ντομάτες να σιγοβράσουν σε μέτρια φωτιά για περίπου 15-20 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να διαλύονται. Χρησιμοποιήστε μια ξύλινη κουτάλα για να τις πολτοποιήσετε ελαφρώς.

Προσθέστε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αν θέλετε, προσθέστε το μηλόξιδο τώρα για να δώσει μια ελαφριά οξύτητα. Βράσιμο των ζυμαρικών: Ενώ η σάλτσα σιγοβράζει, βράστε τα ζυμαρικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να είναι al dente.

Πριν σουρώσετε τα ζυμαρικά, κρατήστε περίπου 1-2 κούπες από το νερό που έβρασαν. Αυτό το νερό είναι γεμάτο άμυλο και θα βοηθήσει τη σάλτσα να δέσει και να αγκαλιάσει τέλεια τα ζυμαρικά. Ενσωμάτωση και τελείωμα: Σουρώστε τα ζυμαρικά και μεταφέρετέ τα απευθείας στην κατσαρόλα με τη σάλτσα ντομάτας.

Προσθέστε τα φύλλα του βασιλικού.

Προσθέστε σταδιακά λίγο από το νερό που κρατήσατε από το βράσιμο των ζυμαρικών, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι η σάλτσα να αποκτήσει την επιθυμητή σύσταση και να καλύψει ομοιόμορφα τα ζυμαρικά. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης υφή χωρίς την προσθήκη λαδιού ή γαλακτοκομικών.

Δοκιμάστε και διορθώστε το αλάτι και το πιπέρι αν χρειάζεται.

Σερβίρισμα

Σερβίρετε αμέσως, ζεστά. Μπορείτε να γαρνίρετε με μερικά επιπλέον φρέσκα φύλλα βασιλικού. Το άρωμα και η γεύση της φρέσκιας ντομάτας και του βασιλικού θα σας μεταφέρουν απευθείας στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού.

Αυτό το πιάτο αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να είναι η απόλυτη γαστρονομική πολυτέλεια, ειδικά όταν τα υλικά είναι τόσο εκλεκτά. Καλή σας απόλαυση!