Τώρα που το καλοκαίρι απέχει μια ανάσα, η υγιεινή διατροφή αποτελεί την αγαπημένη συνήθεια όλων μας. Γι’ αυτό το λόγο, η Βιολάντα αποφάσισε να κάνει την περίοδο πριν το καλοκαίρι πιο όμορφη και γευστική, με τις νέες Μπάρες Δημητριακών ZERO.

Για εσάς που αγαπάτε την ισορροπημένη διατροφή και αναζητάτε νόστιμα σνακ χωρίς ζάχαρη, οι νέες Μπάρες Δημητριακών ZERO της Βιολάντα θα γίνουν ο καλύτερος σας φίλος, καθώς κυκλοφορούν σε δύο ακαταμάχητες γεύσεις:Μπάρες Δημητριακών ZERO με 0% ζάχαρη και κομμάτια μαύρης σοκολάτας και Μπάρες Δημητριακών ZERO με 0% ζάχαρη, κακάο και κομμάτια μαύρης σοκολάτας.

100% Γεύση… 0% Ζάχαρη!

Oι νέες Μπάρες Δημητριακών ZERO της Βιολάντα, είναι το υγιεινό διάλειμμα που χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα, το οποίο παράλληλα θα σου χαρίσει την ιδανική δόση ενέργειας που αναζητά ο οργανισμός σου, για να συνεχίσεις το πρόγραμμά σου δυναμικά.