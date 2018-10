Εαν θέλεις να «μασουλήσεις» κάτι τραγανό όση ώρα παρακολουθείς την αγαπημένη σου σειρά όμως από την άλλη δεν θέλεις πατατάκια γιατί θέλεις να μπεις στη διαδικασία αδυνατίσματος τότε τα chips μήλου είναι ότι καλύτερο μπορούμε να σκεφτούμε για αυτό.

Υλικά

4 μήλα

3 κγ κανέλα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 100 βαθμούς και παράλληλα κόβουμε τα μήλα σε λωρίδες. Τοποθετούμε τις φέτες σε ένα αντικολλητικό ταψή και ψήνουμε για 2.5 ώρες. Μόλις γίνουν τραγανά πασπαλίζουμε με κανέλα. Και αφού τελείωσαμε με τη συνταγή, εσύ ποια σειρά θα δεις; Αν είσαι σε δίλημμα σου έχω απάντηση και για αυτό και όχι μια αλλά 2 υπέροχες σειρές.

