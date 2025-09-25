Η Kärcher, πρωτοπόρος στην τεχνολογία καθαρισμού, λανσάρει τη νέα σειρά Σκούπα Σφουγγαρίστρα FCV, τον έξυπνο σύμμαχο που κάνει τον καθαρισμό πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό από ποτέ.

Με τρία νέα μοντέλα (FCV 2, FCV 3 και FCV 4), η σειρά συνδυάζει σφουγγάρισμα και ισχυρή αναρρόφηση, ώστε κάθε δάπεδο, από παρκέ και πλακάκια μέχρι χαλιά, να γίνεται πεντακάθαρο σε ένα μόνο βήμα.

3 σε 1 καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς

Η λειτουργία 3-σε-1 εξοικονομεί έως και 50% χρόνο, μετατρέποντας το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα σε μια γρήγορη, απλή και αποτελεσματική διαδικασία.

Σχεδιασμένες για εσάς

Με ευανάγνωστη LED οθόνη, λειτουργία αυτοκαθαρισμού και πλενόμενους κυλίνδρους, οι συσκευές παραμένουν πάντα έτοιμες για χρήση, χωρίς κόπο και πολύπλοκη συντήρηση.

Για κάθε νοικοκυριό

Από το πρακτικό FCV 2 έως το premium FCV 4 με αυτόματη ανίχνευση ρύπων, υπάρχει το κατάλληλο μοντέλο για κάθε ανάγκη. Οι εκδόσεις Natural είναι ιδανικές για οικογένειες με παιδιά, κατοικίδια ή αλλεργίες, ενώ η έκδοση Extra προσφέρει επιπλέον εξοπλισμό και αξεσουάρ.

Βιώσιμη επιλογή για το μέλλον

Με επαναφορτιζόμενη και αντικαταστάσιμη μπαταρία, η νέα σειρά ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενσωματώνει την υπευθυνότητα στην καθημερινότητα.

Το 2025, η Kärcher γιορτάζει 90 χρόνια καινοτομίας και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η καθημερινή φροντίδα του σπιτιού μπορεί να είναι εύκολη, γρήγορη και απολύτως αποτελεσματική.

Η Kärcher Greece, για πάνω από 30 χρόνια που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, προσφέρει λύσεις για κάθε δύσκολη εργασία καθαρισμού, μέσα από μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας. Ο απόλυτος ειδικός σε συστήματα Επαγγελματικού & Οικιακού Εξοπλισμού Καθαριότητας, συνεχίζει να εξελίσσει τόσο τα προϊόντα της, όσο και να βρίσκεται δίπλα στις απαιτητικές ανάγκες καθαριότητας των καταναλωτών.