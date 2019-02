Φτιάξε σε ελάχιστο χρόνο ένα smoothie με πορτοκάλι, μπανάνα και καρότο και απόκτησε την απαραίτητη ενέργεια πριν την πρωινή σου άσκηση!

Συστατικά (για 4 ποτήρια)

2 φλιτζ. του τσαγιού χυμό πορτοκάλι

1 φλιτζ. του τσαγιού μπανάνα σε κομμάτια παγωμένη

1 ½ φλιτζ. του τσαγιού καρότο σε κομμάτια

1 φλιτζ. του τσαγιού γιαούρτι 0%

1-2 κουτ. της σούπας μέλι

Eκτέλεση

Ανακάτεψέ τα όλα μαζί στο μπλέντερ, σέρβιρε και απόλαυσε.

Γράφει η Ιωάννα Λαουμτζή, Owner / Ηead Trainer

Ioanna Laoumtzi

Leading Trainer / Owner

Be Exclusive / Ask for more

IL Exclusive Fitness

Vouliagmenis 350, 173 42 Ag. Dimitrios

T 210 9918 938, K 694 426 0921

www.ioannalaoumtzi.gr