Ένα εξωτικό και δροσερό πιάτο με ανατολίτικες νότες και έντονη προσωπικότητα.
Υλικά
- 300γρ. ωμά παντζάρια (ιδανικά candy beetroots), καθαρισμένα και κομμένα πολύ λεπτά σε φέτες με μαντολίνα
- Χυμός από 2 λάιμ
- 5 κ.σ. λάδι κράμβης (ή εναλλακτικά ελαιόλαδο)
- 1 ασκαλώνιο (shallot), ψιλοκομμένο σε φέτες
- 4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φετούλες
- 1 κόκκινη καυτερή πιπερίτσα, κομμένη σε ροδέλες
- 1 κ.γ. σπόροι κύμινο
- ½ κ.γ. σπόροι μαύρης μουστάρδας
- 1 ματσάκι φρέσκα φύλλα κάρυ (αν δε βρεις, μπορείς να τα παραλείψεις)
- 2 κ.σ. ξύδι από ρύζι
- 250γρ. μαγειρεμένα παντζάρια, ψιλοκομμένα
- 1 μπάλα burrata
- Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Μαρινάρισμα ωμών παντζαριών
Βάλε τα λεπτοκομμένα ωμά παντζάρια σε ένα μεγάλο μπολ και στύψε από πάνω τον χυμό από 1 λάιμ. Άφησέ τα στην άκρη να μαριναριστούν.
- Τσιγάρισμα μπαχαρικών & αρωματικών
Ζέστανε το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Ρίξε μέσα το ασκαλώνιο από την αρχή και τηγάνισέ το για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να παίρνει χρώμα.
Πρόσθεσε το σκόρδο, την καυτερή πιπεριά, το κύμινο, τους σπόρους μουστάρδας και τα φύλλα κάρυ. Μαγείρεψέ τα για 2 λεπτά, μέχρι να «σκάσουν» οι σπόροι και να πάρει χρώμα το σκόρδο.
Με τρυπητή κουτάλα, βγάλε όλα τα τραγανά υλικά και άφησέ τα να στραγγίξουν σε απορροφητικό χαρτί.
- Ετοιμασία του dressing
Μετάφερε το αρωματισμένο λάδι από το τηγάνι σε ένα ανθεκτικό μπολ και άφησέ το λίγο να κρυώσει.
Πρόσθεσε το ξύδι ρυζιού, τον υπόλοιπο χυμό λάιμ και αλάτι κατά προτίμηση. Ανακάτεψε.
- Σύνθεση της σαλάτας
Πρόσθεσε τα βρασμένα και ψιλοκομμένα παντζάρια στο μπολ με τα ωμά. Ρίξε από πάνω το μεγαλύτερο μέρος του dressing και ανακάτεψε απαλά.
- Σερβίρισμα
Στρώσε τα παντζάρια σε μια πιατέλα. Άνοιξε τη burrata με τα χέρια και τοποθέτησέ τη στην καρδιά του πιάτου.
Πασπάλισε με το τραγανό μείγμα από ασκαλώνιο, σκόρδο, μπαχαρικά και φύλλα κάρυ. Ρίξε λίγο από το υπόλοιπο dressing και σέρβιρε αμέσως.
Tip: Η αντίθεση ανάμεσα στο γήινο παντζάρι, την κρεμώδη burrata και τα καυτερά μπαχαρικά δημιουργεί μια εμπειρία που αξίζει να τη δοκιμάσεις, ακόμα κι αν δεν είσαι fan του παντζαριού!
Καλή απόλαυση!
