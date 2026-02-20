Υπάρχουν κάποιες συνταγές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αυτή εδώ είναι μία από αυτές. Απλά υλικά, καθαρά βήματα και αποτέλεσμα που θυμίζει φούρνο της γειτονιάς. Τα ψωμάκια αυτά είναι μαλακά, αφράτα και ταιριάζουν παντού, από το πρωινό μέχρι το τραπέζι της Κυριακής.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

125 ml χλιαρό γάλα

125 ml χλιαρό νερό

20 γρ ζάχαρη

3 γρ ξερή μαγιά ενεργή

500 γρ αλεύρι δυνατό για ψωμί

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού ηλιέλαιο

1 κρόκο αυγού χτυπημένο για άλειμμα

Ξεκινάμε με τη μαγιά

Σε μπολ του μίξερ με γάντζο ζύμης ρίχνεις το γάλα, το νερό, τη ζάχαρη, τη μαγιά και 100 γρ από το αλεύρι. Ανακατεύεις ελαφρά, σκεπάζεις με πετσέτα και αφήνεις το μείγμα να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Είναι το στάδιο που η μαγιά ξυπνάει και κάνει τη δουλειά της.

Η ζύμη παίρνει μορφή

Προσθέτεις το υπόλοιπο αλεύρι και το αλάτι και ζυμώνεις σε χαμηλή ταχύτητα για 10 έως 15 λεπτά, μέχρι να έχεις μία ζύμη λεία και ελαστική που δεν κολλάει. Αν ζυμώνεις με τα χέρια, θέλει λίγο παραπάνω υπομονή αλλά το αποτέλεσμα αξίζει.

Ώρα για φούσκωμα

Λαδώνεις ελαφρά το μπολ και την επιφάνεια της ζύμης, σκεπάζεις και αφήνεις σε ζεστό σημείο για περίπου 2 ώρες, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Μην το βιάσεις, αυτό το στάδιο κάνει όλη τη δουλειά.

Πλάσιμο και τελικό φούσκωμα

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 210 βαθμούς ή στους 190 με αέρα και στρώνεις ένα ταψί με λαδόκολλα. Χωρίζεις τη ζύμη σε 10 ίσα κομμάτια και τα πλάθεις σε μπαλάκια τραβώντας τη ζύμη από έξω προς τα μέσα ώστε να γίνει λεία. Τα βάζεις στο ταψί, σκεπάζεις και αφήνεις άλλα 20 λεπτά να φουσκώσουν.

Ψήσιμο και άρωμα σπιτιού

Αλείφεις τα ψωμάκια με τον χτυπημένο κρόκο και τα ψήνεις για 20 με 25 λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Τα αφήνεις να κρυώσουν σε σχάρα και αντιστέκεσαι όσο μπορείς.

Καλή απόλαυση!