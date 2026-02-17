Μια απλή ομελέτα που θυμίζει πρωινό μπιστρό, έτοιμη σε λίγα λεπτά και με υλικά που συνήθως έχουμε ήδη στο ψυγείο. Το μυστικό είναι το σωστό λιώσιμο του βουτύρου και το να μην παραψήσουμε τα αυγά.

Υλικά

2 μικρά κομμάτια βούτυρο

μια μεγάλη χούφτα φρέσκο σπανάκι

2 αυγά ελευθέρας βοσκής

15 γρ τσένταρ τριμμένο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ζεσταίνεις ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και λιώνεις το ένα κομμάτι βουτύρου. Προσθέτεις το σπανάκι και το αφήνεις να μαραθεί για 1 με 2 λεπτά. Αλατοπιπερώνεις ελαφρά, το μεταφέρεις σε ένα πιάτο και το αφήνεις στην άκρη.

Σε ένα μπολ χτυπάς τα αυγά ίσα να ενωθούν. Ξαναβάζεις το τηγάνι στη φωτιά σε μέτρια προς δυνατή ένταση, προσθέτεις το υπόλοιπο βούτυρο και το αφήνεις να λιώσει μέχρι να αρχίσει να αφρίζει, κουνώντας το τηγάνι να πάει παντού.

Ρίχνεις τα αυγά και γέρνεις ελαφρά το τηγάνι ώστε να απλωθούν ομοιόμορφα. Τα αφήνεις περίπου 20 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να κάνουν μικρές φουσκάλες.

Με μια σπάτουλα ή ξύλινη κουτάλα τραβάς απαλά τα αυγά από τα πλαϊνά προς το κέντρο, κουνώντας ελαφρά το τηγάνι για να απλωθεί το υγρό αυγό ξανά στα άκρα.

Όσο το κέντρο παραμένει λίγο ζουμερό, πασπαλίζεις με το τσένταρ και προσθέτεις το σπανάκι. Αποσύρεις από τη φωτιά γιατί η θερμοκρασία του τηγανιού θα συνεχίσει το ψήσιμο. Αλατοπιπερώνεις αν χρειάζεται.

Διπλώνεις το ένα τρίτο της ομελέτας προς το κέντρο και τη γυρίζεις σε ζεστό πιάτο διπλώνοντάς την πάνω στον εαυτό της. Σερβίρεις αμέσως.

Καλή απόλαυση!