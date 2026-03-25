Η σκορδαλιά είναι από εκείνες τις γεύσεις που είτε τις λατρεύεις είτε τις φοβάσαι. Κι όμως, γίνεται να απολαύσεις το χαρακτηριστικό άρωμα του σκόρδου χωρίς το βαρύ αποτέλεσμα που συχνά τη συνοδεύει. Η παρακάτω εκδοχή είναι πιο ελαφριά, πιο ισορροπημένη και ιδανική για το καθημερινό τραπέζι.

Υλικά

3 μέτριες πατάτες



1–2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες



3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο



1 κουταλιά της σούπας ξίδι από λευκό κρασί ή χυμό λεμονιού



2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό



Αλάτι



Φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Εκτέλεση

Βράζουμε τις πατάτες μέχρι να μαλακώσουν καλά. Τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε να χάσουν λίγη από τη θερμοκρασία τους.

Τις λιώνουμε με πιρούνι ή στο μούλτι μέχρι να γίνουν πουρές.

Προσθέτουμε το λιωμένο σκόρδο, το ελαιόλαδο και το ξίδι ή το λεμόνι. Ανακατεύουμε καλά.

Ενσωματώνουμε το γιαούρτι, αλάτι και πιπέρι. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε το σκόρδο ή το οξύ στοιχείο ανάλογα με τα γούστα μας.



Μικρά μυστικά

Αν θέλουμε ακόμη πιο ήπια γεύση, αφαιρούμε το φύτρο από το κέντρο του σκόρδου πριν το λιώσουμε.



Μπορούμε να αντικαταστήσουμε μέρος της πατάτας με βραστό κουνουπίδι για πιο ελαφρύ αποτέλεσμα.



Διατηρείται στο ψυγείο για 2 ημέρες σε καλά κλεισμένο σκεύος.



Σερβίρεται ιδανικά με ψητά λαχανικά, ψάρι ή απλώς πάνω σε φρέσκο ψωμί. Μια κλασική γεύση, σε πιο ανάλαφρη εκδοχή, που ταιριάζει σε όλους.

Καλή απόλαυση!