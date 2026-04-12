Αν υπάρχει ένα φαγητό που φωνάζει Κυριακή, γιορτή και τραπέζι με αγαπημένους ανθρώπους, αυτό είναι το αρνάκι στον φούρνο. Ζουμερό, τρυφερό και αρωματισμένο με δενδρολίβανο, γίνεται ακόμη πιο ακαταμάχητο όταν συνοδεύεται από πατάτες κυδωνάτες που λιώνουν και μελώνουν μέσα στα ζουμιά του. Είναι από εκείνες τις συνταγές που θέλουν τον χρόνο τους, αλλά σε ανταμείβουν στο πολλαπλάσιο.

Τα υλικά

1½ – 2 κιλά αρνάκι (μπούτι ή χεράκι), σε μερίδες

1½ κιλό πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

4 – 5 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες

Χυμός από 2 λεμόνια

120 ml ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα

1 κουταλιά της σούπας ρίγανη

2 – 3 κλωνάρια φρέσκο δενδρολίβανο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 ποτήρι νερό ή ζωμό

Η διαδικασία

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα μεγάλο ταψί στρώνεις το αρνάκι και γύρω του τοποθετείς τις πατάτες. Προσθέτεις τις σκελίδες σκόρδου ανάμεσα στα κομμάτια.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Περιχύνεις το φαγητό με το μείγμα και φροντίζεις να πάει παντού. Τοποθετείς από πάνω τα κλωνάρια δενδρολίβανου και προσθέτεις το νερό ή τον ζωμό στο ταψί.

Σκεπάζεις καλά με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνεις για περίπου 1½ ώρα. Στη συνέχεια ξεσκεπάζεις και συνεχίζεις το ψήσιμο για άλλη 1 ώρα περίπου, μέχρι να ροδίσει όμορφα το αρνάκι και να μελώσουν οι πατάτες. Αν χρειαστεί, γυρίζεις τις πατάτες στη μέση του ψησίματος για να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Μην βιαστείς να ανεβάσεις τη θερμοκρασία για να τελειώσεις πιο γρήγορα. Το αργό ψήσιμο είναι αυτό που κάνει το κρέας να λιώνει και τις πατάτες να ποτίζουν με όλα τα αρώματα. Αν δεις ότι τα υγρά μειώνονται πολύ, πρόσθεσε λίγο ζεστό νερό. Και, φυσικά, άφησε το φαγητό να “σταθεί” για 10 λεπτά πριν το σερβίρεις.

Σέρβιρέ το ζεστό, με μια απλή σαλάτα εποχής και καλό ψωμί για τις σάλτσες. Είναι από εκείνα τα πιάτα που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο καλή παρέα.

Καλή απόλαυση!