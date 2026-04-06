Αν θέλεις ένα γλυκό εύκολο, λαχταριστό και πολύ γιορτινό, αυτά τα blondies με σοκολατένια αυγουλάκια είναι ό,τι πρέπει. Έχουν βουτυρένια γεύση, μαλακή υφή και εκείνη τη μικρή τραγανή έκπληξη από τα σοκολατένια αυγά που τα κάνει ακόμα πιο απολαυστικά.

Υλικά

250 γρ. κρύο αγελαδινό βούτυρο, κομμένο σε 6 με 8 κομμάτια

150 γρ. ανοιχτή καστανή μαλακή ζάχαρη

125 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

2 μεγάλα αυγά

1½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα θαλασσινό αλάτι

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

225 γρ. μίνι σοκολατένια αυγουλάκια με επικάλυψη ζάχαρης

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C, ή στους 170°C στον αέρα. Βουτύρωσε ελαφρά και στρώσε με λαδόκολλα ένα τετράγωνο ταψάκι 20 εκ. με αποσπώμενη βάση.

Βάλε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα και λιώσε το σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Πρόσθεσε και τις δύο ζάχαρες και ανακάτεψε για 1 με 2 λεπτά, μέχρι το βούτυρο να απορροφηθεί και το μείγμα να αποκτήσει ένα απαλό καραμελέ χρώμα, με λεία και γυαλιστερή υφή. Απομάκρυνε από τη φωτιά και άφησέ το στην άκρη.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε με σύρμα τα αυγά, τη βανίλια και το αλάτι. Πρόσθεσε το μείγμα του βουτύρου με τη ζάχαρη και ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια ρίξε το αλεύρι και χτύπησε μέχρι να έχεις ένα λείο μείγμα.

Άδειασε το μείγμα στο ταψάκι και ψήσε για 20 λεπτά.

Όσο ψήνεται το blondie, κόψε στη μέση 125 γρ. από τα σοκολατένια αυγουλάκια. Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις το πίσω μέρος του μαχαιριού και να κόβεις λίγα λίγα κάθε φορά, γιατί σπάνε πιο εύκολα.

Μόλις περάσουν τα 20 λεπτά, βγάλε το γλυκό από τον φούρνο και σκόρπισε από πάνω τα κομμένα και τα ολόκληρα αυγουλάκια. Πίεσέ τα προσεκτικά μέσα στο μείγμα. Μην ανησυχήσεις αν σκάσει λίγο η επιφάνεια, είναι φυσιολογικό. Πρόσεξε μόνο γιατί το ταψί θα είναι καυτό.

Βάλε το ξανά στον φούρνο για άλλα 10 λεπτά, μέχρι να πάρει ένα απαλό χρυσαφένιο χρώμα.

Άφησέ το να κρυώσει μέσα στο ταψί για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το κόψεις σε τετράγωνα κομμάτια. Τρώγεται υπέροχα είτε χλιαρό είτε κρύο.

Καλή απόλαυση!