Τραγανά απ’ έξω, γεμάτα γεύση από μέσα και ιδανικά για κέρασμα, μπουφέ ή απλώς για να έχεις κάτι σπιτικό να τσιμπολογάς μέσα στη μέρα. Τα χειροποίητα γεμιστά κριτσίνια είναι από εκείνες τις συνταγές που φαίνονται εντυπωσιακές, αλλά στην πράξη είναι πολύ πιο εύκολες απ’ όσο φαντάζεσαι.

Υλικά

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

1 κουταλάκι ζάχαρη

1 κουταλάκι αλάτι

60 ml ελαιόλαδο

250 ml χλιαρό νερό

150 γρ. φέτα ή κασέρι τριμμένο

Προαιρετικά: ελιές ψιλοκομμένες, λιαστή ντομάτα ή πάπρικα

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ διαλύουμε τη μαγιά με τη ζάχαρη και λίγο από το χλιαρό νερό και αφήνουμε 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, το ελαιόλαδο και το υπόλοιπο νερό και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια μαλακή και ελαστική ζύμη.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου 45 λεπτά.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά κομμάτια. Ανοίγουμε το καθένα σε λωρίδα, βάζουμε στο κέντρο λίγη από τη γέμιση της επιλογής μας και κλείνουμε καλά ρολάροντας ώστε να σχηματιστεί μακρύ κριτσίνι.

Τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν όμορφα.

Αφήνουμε να κρυώσουν καλά για να γίνουν ακόμη πιο τραγανά.

Μπορείς να τα διατηρήσεις σε αεροστεγές δοχείο για αρκετές ημέρες και είναι τέλεια ιδέα για κέρασμα στη δουλειά ή για ένα απογευματινό σνακ.

Καλή απόλαυση!