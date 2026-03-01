Αν θέλεις ένα πιάτο που δείχνει εντυπωσιακό αλλά φτιάχνεται χωρίς δράματα, αυτά τα χτένια είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Λίγα υλικά, καθαρές γεύσεις και ένα αποτέλεσμα που μυρίζει εστιατόριο χωρίς να χρειαστείς επαγγελματική κουζίνα.

Υλικά

Για τα χτένια

1 κ.γ. ελαιόλαδο

1 ασκαλώνιο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

75 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

Ξύσμα από μισό λεμόνι

1 κ.σ. φρέσκο μυρώνι ψιλοκομμένο

1 κ.σ. φρέσκο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

45 γρ. φουντούκια ψιλοκομμένα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

6 χτένια καθαρισμένα

Για τη σαλάτα

½ κ.σ. μουστάρδα ολικής άλεσης

½ κ.σ. λευκό ξίδι καλής ποιότητας

1½ κ.σ. σησαμέλαιο ή ελαιόλαδο ή κραμβέλαιο καλής ποιότητας

1 μαρούλι Little Gem με χωρισμένα φύλλα

1 συσκευασία φύτρες μπιζελιού

Εκτέλεση

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρεις απαλά το ασκαλώνιο μέχρι να μαλακώσει χωρίς να πάρει χρώμα. Το αφήνεις λίγο να κρυώσει.

Σε ένα μπολ βάζεις το βούτυρο και προσθέτεις το ασκαλώνιο, το ξύσμα λεμονιού, τα μυρωδικά και τα φουντούκια. Αλατοπιπερώνεις και ανακατεύεις καλά μέχρι να γίνει ένα αρωματικό μείγμα.

Προθερμαίνεις το γκριλ σε δυνατή ένταση. Τοποθετείς τα χτένια σε ταψί και βάζεις από μια κουταλιά βούτυρο φουντουκιού πάνω σε κάθε ένα. Τα ψήνεις για 3 με 4 λεπτά μέχρι να μόλις να ψηθούν και να μείνουν ζουμερά. Τα αφήνεις να ξεκουραστούν για ένα λεπτό.

Για τη σαλάτα χτυπάς σε ένα μπολ τη μουστάρδα με το ξίδι και το λάδι. Προσθέτεις το μαρούλι και τις φύτρες μπιζελιού και ανακατεύεις απαλά να καλυφθούν με το ντρέσινγκ.

Σερβίρεις τρία χτένια σε κάθε πιάτο και συνοδεύεις με μια γενναία ποσότητα σαλάτας.

Καλή απόλαυση!