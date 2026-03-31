Αν θέλεις ένα γλυκό που να μυρίζει φθινόπωρο και σπίτι, αυτό το crumble είναι από εκείνες τις συνταγές που κερδίζουν χωρίς πολλή προσπάθεια. Τα ξινόμηλα δένουν υπέροχα με τα βατόμουρα, το πορτοκάλι δίνει φρεσκάδα και το δεντρολίβανο βάζει μια ιδιαίτερη, αρωματική πινελιά που κάνει τη διαφορά. Από πάνω, η τραγανή επικάλυψη με αμύγδαλο και πολέντα δίνει αυτό το rustic αποτέλεσμα που θέλεις να τρως ζεστό, κατευθείαν από το ταψί.

Υλικά

Για τη γέμιση

4 μεγάλα πράσινα μήλα για μαγείρεμα, περίπου 900 γρ.

1 μεγάλο πορτοκάλι, το ξύσμα και ο χυμός του

2 κλωνάρια δεντρολίβανο

225 γρ. βατόμουρα

λίγο νερό

30 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

Για την επικάλυψη

55 γρ. αλεσμένα αμύγδαλα

140 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

85 γρ. πολέντα, όχι στιγμής

140 γρ. βούτυρο κρύο

110 γρ. ανοιχτή καστανή ζάχαρη

λίγο νερό

Για το σερβίρισμα

παχύρρευστη κρέμα γάλακτος ή κρέμα βανίλιας

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C.

Καθάρισε τα μήλα, κόψε τα στα τέσσερα, αφαίρεσε τα κουκούτσια και μετά κόψε τα σε μεγάλα κομμάτια. Βάλ’ τα σε ένα ρηχό πυρίμαχο σκεύος.

Ρίξε από πάνω το ξύσμα και τον χυμό του πορτοκαλιού και ανακάτεψε καλά με τα χέρια, ώστε να πάνε παντού.

Πίεσε ελαφρά τα κλωνάρια από το δεντρολίβανο για να βγάλουν το άρωμά τους και σκόρπισέ τα πάνω στα μήλα. Πρόσθεσε τα βατόμουρα, λίγο νερό και πασπάλισε με τη ζάχαρη.

Ετοίμασε το crumble

Βάλε στο μούλτι ή στον πολυκόφτη τα αλεσμένα αμύγδαλα, το αλεύρι, την πολέντα, το κρύο βούτυρο και τη ζάχαρη. Χτύπησέ τα για λίγα δευτερόλεπτα, ίσα να ενωθούν. Το μείγμα πρέπει να μοιάζει με χοντρά ψίχουλα.

Άδειασέ το σε ένα μπολ, πρόσθεσε λίγο νερό και ανακάτεψε ελαφρά με ένα κουτάλι. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι σβολιασμένο και όχι τελείως λείο.

Σκόρπισε το crumble πάνω από τα φρούτα.

Ψήσιμο

Βάλε το γλυκό στον φούρνο και ψήσε για 20 λεπτά.

Μετά χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 180°C και συνέχισε το ψήσιμο για άλλα 20 με 25 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και η γέμιση να κοχλάζει ελαφρά.

Σέρβιρέ το ζεστό με παχύρρευστη κρέμα γάλακτος ή κρέμα βανίλιας.

Μικρό tip

Αυτό το crumble είναι στα καλύτερά του όταν βγαίνει μόλις από τον φούρνο, γιατί τότε η αντίθεση ανάμεσα στη ζεστή, ζουμερή γέμιση και την τραγανή επικάλυψη είναι πραγματικά ακαταμάχητη.

Καλή απόλαυση!