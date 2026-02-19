Αυτή είναι από εκείνες τις σαλάτες που δεν χρειάζονται πολλά για να σε κερδίσουν. Φρέσκια, χορταστική και τίμια, χωρίς περιττά υλικά και χωρίς υποσχέσεις που δεν μπορεί να κρατήσει. Ταιριάζει τέλεια ως ελαφρύ γεύμα, αλλά στέκεται άνετα και δίπλα σε ψάρι ή κοτόπουλο.

Υλικά

¼ κόκκινο κρεμμύδι κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες

400 γρ λευκά φασόλια κονσέρβας στραγγισμένα και ξεπλυμένα

1 μεγάλο αβοκάντο καθαρισμένο χωρίς κουκούτσι και κομμένο σε χοντρές φέτες

100 γρ ντοματίνια κομμένα σε τέταρτα

20 γρ φρέσκο βασιλικό χοντροκομμένο

Χυμός από ¼ λεμονιού

½ κουταλιά της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάς βάζοντας το κρεμμύδι σε ένα μικρό μπολ με κρύο νερό για περίπου 5 λεπτά. Αυτό το μικρό βήμα κάνει μεγάλη διαφορά, γιατί του κόβει την ένταση χωρίς να του αφαιρεί τον χαρακτήρα του.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις τα φασόλια, το αβοκάντο, τα ντοματίνια και τον βασιλικό και τα ανακατεύεις απαλά για να μη λιώσει το αβοκάντο.

Στραγγίζεις το κρεμμύδι, το στεγνώνεις ελαφρά με χαρτί κουζίνας και το προσθέτεις στη σαλάτα.

Τελειώνεις με τον χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνεις κατά προτίμηση και σερβίρεις αμέσως.

Μια σαλάτα απλή, καθαρή και όσο πρέπει χορταστική, χωρίς υπερβολές και χωρίς φασαρία.

Καλή απόλαυση!