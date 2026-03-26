Αν αγαπάς το ψάρι και θέλεις μια συνταγή που να δείχνει εντυπωσιακή αλλά να γίνεται σχετικά εύκολα, αυτά τα φιλέτα γλώσσας με βούτυρο και γαρίδες είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ο συνδυασμός του αρωματικού βουτύρου με τα μυρωδικά, τα φουντούκια και τις μικρές γαρίδες δημιουργεί μια πλούσια γεύση που απογειώνει το απαλό ψάρι.

Υλικά

Για το ψάρι

2 γλώσσες λεμονάτες (lemon sole), φιλεταρισμένες ώστε να προκύψουν 4 φιλέτα από καθεμία, με την πέτσα

ελαιόλαδο για το ψήσιμο

αλάτι

Για το πικάντικο καφέ βούτυρο

175 γρ. βούτυρο αγελάδας

1 μικρό ασκαλώνιο, ψιλοκομμένο

μια πρέζα πιπέρι καγιέν

μια πρέζα φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο

μια πρέζα καπνιστή πάπρικα

2 κ.σ. κάπαρη

ξύσμα και χυμός από 1 λεμόνι

140 γρ. μικρές γαρίδες

50 γρ. φουντούκια, καβουρδισμένα και χοντροσπασμένα

λίγο φρέσκο εστραγκόν, ψιλοκομμένο

λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

λίγο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά προθερμαίνεις το γκριλ του φούρνου σε δυνατή θερμοκρασία.

Ετοιμάζεις το καφέ βούτυρο

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνεις το βούτυρο σε μέτρια φωτιά μέχρι να αποκτήσει ένα καστανό, σχεδόν καρυδένιο χρώμα και έντονο άρωμα. Αυτό συνήθως παίρνει περίπου δύο λεπτά.

Προσθέτεις το ψιλοκομμένο ασκαλώνιο, χαμηλώνεις τη φωτιά και το σοτάρεις απαλά για περίπου ένα λεπτό ανακατεύοντας.

Αποσύρεις το τηγάνι από τη φωτιά και προσθέτεις από μια καλή πρέζα καγιέν, μοσχοκάρυδο και καπνιστή πάπρικα. Ανακινείς ελαφρά το τηγάνι ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματα των μπαχαρικών.

Στη συνέχεια προσθέτεις την κάπαρη, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και τις γαρίδες. Βάζεις ξανά το τηγάνι σε χαμηλή φωτιά για περίπου δύο λεπτά.

Τέλος προσθέτεις τα φουντούκια και όλα τα ψιλοκομμένα μυρωδικά. Αλατοπιπερώνεις και ανακατεύεις καλά.

Ψήνεις το ψάρι

Αλατίζεις τα φιλέτα της γλώσσας και από τις δύο πλευρές και τα ραντίζεις ελαφρά με ελαιόλαδο.

Τα τοποθετείς σε ταψί στρωμένο με αλουμινόχαρτο, με την πέτσα προς τα πάνω.

Ψήνεις κάτω από το καυτό γκριλ για περίπου 3 λεπτά. Αν η πέτσα ξεκολλάει εύκολα, το ψάρι είναι έτοιμο. Αν όχι, το αφήνεις για ακόμη ένα λεπτό.

Αφαιρείς προσεκτικά την πέτσα από κάθε φιλέτο και μεταφέρεις το ψάρι στα πιάτα.

Σερβίρισμα

Περιχύνεις τα φιλέτα με το αρωματικό καφέ βούτυρο με τις γαρίδες και σερβίρεις αμέσως όσο είναι ζεστό.

Καλή απόλαυση!