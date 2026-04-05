Η Κυριακή των Βαΐων είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες ημέρες της Σαρακοστής. Παρότι η νηστεία συνεχίζεται, η παράδοση επιτρέπει το ψάρι και τα θαλασσινά, γι’ αυτό και πολλά σπίτια γεμίζουν με αρώματα από τηγάνι και κατσαρόλα που θυμίζουν λίγο… καλοκαίρι. Μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για το τραπέζι της ημέρας είναι η γαριδομακαρονάδα. Είναι ένα φαγητό απλό, αρωματικό και γεμάτο γεύση, που συνδυάζει τη φρεσκάδα της ντομάτας με τη θαλασσινή νοστιμιά της γαρίδας.

Υλικά

500 γρ. γαρίδες καθαρισμένες

400 γρ. μακαρόνια

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ

1/2 ποτήρι λευκό κρασί

1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο

αλάτι και πιπέρι

λίγο φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

Σε μια βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο και ανακατεύεις για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να βγάλει το άρωμά του. Ρίχνεις τις γαρίδες και τις αφήνεις να σοταριστούν για δύο περίπου λεπτά.

Στη συνέχεια σβήνεις με το λευκό κρασί και περιμένεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτεις την τριμμένη ντομάτα, αλάτι και πιπέρι και αφήνεις τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να δέσει.

Παράλληλα βράζεις τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα στραγγίζεις και τα προσθέτεις μέσα στη σάλτσα με τις γαρίδες, ανακατεύοντας απαλά ώστε να δέσουν όλα τα υλικά μεταξύ τους.

Σερβίρεις τη γαριδομακαρονάδα ζεστή, πασπαλίζοντας από πάνω φρέσκο μαϊντανό. Είναι ένα πιάτο που ταιριάζει ιδανικά με μια απλή πράσινη σαλάτα και μπορεί εύκολα να γίνει το κεντρικό φαγητό στο κυριακάτικο τραπέζι των Βαΐων.

Καλή απόλαυση!