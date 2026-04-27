Αν αγαπάς τα φαγητά που θυμίζουν σπίτι, και γεμάτο τραπέζι, αυτή η συνταγή για γίγαντες φούρνου είναι από εκείνες που δύσκολα απογοητεύουν. Είναι χορταστική, αρωματική και έχει αυτή τη βαθιά, ζεστή νοστιμιά που κάνει τα όσπρια να δείχνουν πραγματικά λαχταριστά. Το ωραίο είναι ότι τρώγεται άνετα και ζεστή και χλιαρή, ακόμη και σε θερμοκρασία δωματίου.

Υλικά

500 γρ. ξερά φασόλια γίγαντες ή μεγάλες λευκές φασόλες, μουλιασμένα αποβραδίς

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

6 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κονσέρβα ψιλοκομμένη ντομάτα 400 γρ.

1 κ.γ. αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κατά βούληση

350 γρ. σέσκουλα ή σπανάκι, πλυμένα

1 μικρή χούφτα φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 μικρή χούφτα φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Βράζεις τα φασόλια

Στράγγισε τα φασόλια από το μούλιασμα, σκέπασέ τα με φρέσκο νερό και φέρε τα σε βρασμό. Στη συνέχεια χαμήλωσε τη φωτιά και άφησέ τα να σιγοβράσουν για 1 1/2 με 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσουν τόσο όσο, χωρίς να διαλυθούν.

Ετοιμάζεις τη σάλτσα

Σε μια κατσαρόλα ζέστανε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και σοτάρισε απαλά το κρεμμύδι και το σκόρδο για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Μόλις γίνουν διάφανα, πρόσθεσε την πάπρικα, τον πελτέ, την ψιλοκομμένη ντομάτα, 100 ml νερό, το αλάτι και το πιπέρι.

Άφησε το μείγμα να πάρει μία βράση και μετά χαμήλωσε τη φωτιά. Σιγόβρασέ το για 30 λεπτά. Στο τέλος πρόσθεσε τα σέσκουλα ή το σπανάκι και απομάκρυνε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Δένεις το φαγητό

Προθέρμανε τον φούρνο στους 160°C, στους 140°C αν είναι με αέρα, ή στο Gas Mark 3.

Όταν τα φασόλια είναι έτοιμα, στράγγισέ τα και ανακάτεψέ τα με τη σάλτσα ντομάτας και τα χόρτα. Πρόσθεσε ακόμη 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μαζί με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τον δυόσμο.

Στον φούρνο για το τελείωμα

Μετάφερε το μείγμα σε γάστρα ή πυρίμαχο σκεύος. Περιέχυσε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ψήσε για 35 με 40 λεπτά, μέχρι τα φασόλια να γίνουν τρυφερά και η σάλτσα να πήξει και να κοχλάζει όμορφα.

Σέρβιρέ το ζεστό, χλιαρό ή και σε θερμοκρασία δωματίου.

Καλή απόλαυση!