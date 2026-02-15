Ένα πιάτο απλό και απόλυτα καλοκαιρινό. Το καλαμπόκι γίνεται ζουμερό και γλυκό ενώ η μαγιονέζα το αγκαλιάζει και το τυρί δίνει χαρακτήρα. Ιδανικό για τραπέζι με φίλους αλλά και για ένα γρήγορο συνοδευτικό που μυρίζει διακοπές.

Υλικά

4 μεγάλα καλαμπόκια με το φλοιό τους κομμένα στη μέση

60 γρ τυρί cotija ή φέτα ή ήπιο πεκορίνο θρυμματισμένο

1 μικρό ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο ψιλοκομμένο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 έως 2 κουταλάκια νιφάδες τσίλι

Ξύσμα από 2 λάιμ

4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα

Φέτες λάιμ για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 190 βαθμούς ή ετοιμάζεις το μπάρμπεκιου σε δυνατή φωτιά.

Για τον φούρνο τοποθετείς τα καλαμπόκια με τον φλοιό τους απευθείας στη σχάρα και τα ψήνεις για 40 έως 45 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Τα γυρίζεις δυο τρεις φορές με λαβίδα. Τα αφήνεις να κρυώσουν λίγο και αφαιρείς τον φλοιό.

Για το μπάρμπεκιου βράζεις πρώτα τα καλαμπόκια σε κατσαρόλα με νερό για 5 λεπτά. Τα στραγγίζεις και τα ψήνεις στη σχάρα για 5 έως 10 λεπτά γυρίζοντάς τα συχνά.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το τυρί τον κόλιανδρο τα φρέσκα κρεμμυδάκια το τσίλι και το ξύσμα λάιμ.

Αλείφεις κάθε καλαμπόκι με μαγιονέζα και το περνάς από το μείγμα τυριού ώστε να καλυφθεί παντού. Σερβίρεις αμέσως με φέτες λάιμ στο πλάι για έξτρα φρεσκάδα.

Καλή απόλαυση!