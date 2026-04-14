Αν αγαπάς τα αρωματικά, ζεστά γλυκά που γεμίζουν το σπίτι μυρωδιές, αυτό το κέικ με τζίντζερ και ρούμι είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι πικάντικο όσο πρέπει, με βαθιά γεύση από μελάσα και μαύρη ζάχαρη, ενώ το σιρόπι με ρούμι και τζίντζερ το κάνει ακόμα πιο ζουμερό. Από πάνω μπορείς να το αφήσεις σκέτο ή να το ολοκληρώσεις με ένα απαλό γλάσο λεμονιού.

Υλικά για το κέικ

75 γρ. golden syrup

75 γρ. μαύρη μελάσα

150 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, συν λίγο ακόμη για το ταψί

175 γρ. μαλακή σκούρα καστανή ζάχαρη

3 κομμάτια τζίντζερ σε σιρόπι, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. από το σιρόπι του βάζου

4 κ.σ. μαύρο ρούμι

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

225 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

4 κ.γ. τριμμένο τζίντζερ

1 γεμάτο κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. τριμμένο κάρδαμο

1/4 κ.γ. μπαχάρι

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

1 πρέζα αλάτι

λίγο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

Υλικά για το σιρόπι με ρούμι και τζίντζερ

75 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

χυμός από 1/2 λάιμ

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ 4 εκ., καθαρισμένο και χοντροκομμένο

3 κ.σ. μαύρο ρούμι

1 μικρό ξυλάκι κανέλας

Υλικά για το γλάσο, προαιρετικά

125 γρ. ζάχαρη άχνη, κοσκινισμένη

χυμός από 1/2 λεμόνι

Εκτέλεση

Ξεκίνα με το ταψί και το μείγμα

Προθέρμανε τον φούρνο στους 170°C, ή στους 150°C στον αέρα. Βουτύρωσε μια μακρόστενη φόρμα του κέικ περίπου 900 γρ. και στρώσε στη βάση και στις άκρες μια λωρίδα από λαδόκολλα, επίσης βουτυρωμένη.

Σε μια βαθιά κατσαρόλα βάλε το golden syrup, τη μελάσα, το βούτυρο και την καστανή ζάχαρη. Ζέστανε σε χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Πρόσθεσε το ψιλοκομμένο τζίντζερ, το σιρόπι από το βάζο, το ρούμι και 100 ml καυτό νερό. Κατέβασε από τη φωτιά και ανακάτεψε καλά.

Ρίξε τη μαγειρική σόδα και ανακάτεψε. Το μείγμα θα φουσκώσει αρκετά, οπότε μην ανησυχήσεις. Άφησέ το στην άκρη να κρυώσει για 10 με 15 λεπτά.

Ανακάτεψε τα στεγνά υλικά

Σε ένα μεγάλο μπολ κοσκίνισε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, όλα τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι.

Κάνε μια λακκούβα στο κέντρο και πρόσθεσε τα χτυπημένα αυγά. Ανακάτεψε με σύρμα. Στη συνέχεια πρόσθεσε το σιροπιαστό μείγμα σε τρεις δόσεις, χτυπώντας καλά μετά από κάθε προσθήκη. Στο τέλος θα πρέπει να έχεις ένα λείο και βελούδινο μείγμα.

Άδειασε το μείγμα στη φόρμα και χτύπησέ τη ελαφρά στον πάγκο για να φύγουν τυχόν μεγάλες φυσαλίδες αέρα.

Ψήσιμο

Ψήσε για 45 με 50 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει καλά το κέικ και ένα μαχαίρι ή καλαμάκι που θα βυθίσεις στο κέντρο να βγαίνει καθαρό.

Ετοίμασε το σιρόπι

Όση ώρα ψήνεται το κέικ, βάλε σε ένα μικρό κατσαρολάκι τη ζάχαρη, τον χυμό λάιμ, το φρέσκο τζίντζερ, το ρούμι, το ξυλάκι κανέλας και 25 ml νερό. Άφησέ τα να πάρουν βράση σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Σιγόβρασε για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρώς το σιρόπι.

Κατέβασέ το από τη φωτιά και άφησέ το να σταθεί λίγο για να βγουν τα αρώματα.

Το τελικό στάδιο που κάνει τη διαφορά

Όταν βγάλεις το κέικ από τον φούρνο, άφησέ το για 3 με 4 λεπτά μέσα στη φόρμα. Σούρωσε το σιρόπι σε μια κανάτα. Τρύπησε το κέικ σε διάφορα σημεία με ένα καλαμάκι και μετά ρίξε σιγά σιγά το σιρόπι από πάνω.

Άφησέ το να κρυώσει εντελώς μέσα στη φόρμα. Μπορείς να το σερβίρεις έτσι, αλλά αν θέλεις κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό, πρόσθεσε και το γλάσο.

Το προαιρετικό γλάσο λεμονιού

Ανακάτεψε τη ζάχαρη άχνη με όσο χυμό λεμονιού χρειάζεται, ώστε να φτιάξεις ένα παχύρρευστο αλλά ρευστό γλάσο. Ξεφόρμαρε το κέικ και ρίξε το γλάσο από πάνω με κουτάλι.

Άφησέ το να σταθεί για τουλάχιστον 1 ώρα πριν το κόψεις.

Μικρή συμβουλή

Αυτό το κέικ γίνεται ακόμα πιο νόστιμο όσο μένει, γιατί τα αρώματα δένουν καλύτερα από την επόμενη κιόλας μέρα. Είναι από εκείνα τα γλυκά που συνοδεύουν τέλεια τον καφέ, αλλά στέκονται και μόνα τους σαν μικρή απόλαυση του απογεύματος.

Καλή απόλαυση!