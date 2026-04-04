Το Σάββατο του Λαζάρου είναι από εκείνες τις μέρες που μυρίζουν παράδοση και προετοιμασία για το Πάσχα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα του Λαζάρου γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι, ενώ στα σπίτια ετοιμάζονταν τα γνωστά λαζαράκια, μικρά γλυκά ψωμάκια που πλάθονται σε σχήμα ανθρώπου και συμβολίζουν τον Λάζαρο. Είναι μια απλή, νηστίσιμη συνταγή με άρωμα κανέλας και γαρίφαλου, που φέρνει στο τραπέζι κάτι από τη γλυκιά ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Υλικά

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι ξηρή μαγιά (8–9 γρ.)

80 γρ. ζάχαρη

1 κουταλάκι κανέλα

1 πρέζα γαρίφαλο τριμμένο

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

60 ml ελαιόλαδο

250 ml χλιαρό νερό

80 γρ. σταφίδες

λίγα γαρίφαλα ολόκληρα για τα «μάτια»

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το χλιαρό νερό με τη μαγιά και τη ζάχαρη και αφήνεις το μείγμα για περίπου 10 λεπτά ώστε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Προσθέτεις το ελαιόλαδο, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκαλιού και τις σταφίδες.

Στη συνέχεια ρίχνεις σταδιακά το αλεύρι και ζυμώνεις μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή και εύπλαστη ζύμη. Σκεπάζεις το μπολ και αφήνεις τη ζύμη σε ζεστό μέρος για περίπου 1 ώρα μέχρι να φουσκώσει.

Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, πλάθεις μικρά κομμάτια σε σχήμα μικρού ανθρώπου. Τυλίγεις τη ζύμη σαν ρολό και σταυρώνεις τα «χέρια» μπροστά στο σώμα. Τοποθετείς δύο γαρίφαλα για τα μάτια.

Βάζεις τα λαζαράκια σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και τα αφήνεις να ξεκουραστούν για περίπου 20 λεπτά ακόμη. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20 με 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να μοσχομυρίσει το σπίτι κανέλα και πορτοκάλι.

Καλή απόλαυση!