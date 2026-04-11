Μια υπέροχη εναλλακτική της κλασικής μαγειρίτσας, ιδανική για όσους δεν τρώνε κρέας ή απλώς θέλουν κάτι πιο ελαφρύ αλλά εξίσου αρωματικό. Τα μανιτάρια δίνουν βάθος γεύσης και το αυγολέμονο χαρίζει τη γνώριμη βελούδινη υφή.
Υλικά (4 μερίδες)
- 500 γρ. μανιτάρια (λευκά ή καφέ), κομμένα σε φέτες
- 1 μαρούλι μεγάλο, ψιλοκομμένο
- 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
- 1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1/2 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο
- 1/2 ματσάκι μάραθο (προαιρετικά)
- 1/2 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα
- 1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
- 1,2 λίτρα ζωμό λαχανικών ή νερό
- Αλάτι, πιπέρι
Για το αυγολέμονο
- 2 αυγά
- Χυμό από 1–2 λεμόνια (ανάλογα πόσο ξινό το θέλετε)
Εκτέλεση
- Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το ξερό κρεμμύδι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μέχρι να μαλακώσουν.
- Προσθέτετε τα μανιτάρια και τα σοτάρετε σε δυνατή φωτιά μέχρι να βγάλουν τα υγρά τους και να πάρουν ελαφρύ χρώμα.
- Ρίχνετε το μαρούλι και ανακατεύετε μέχρι να μειωθεί ο όγκος του.
- Προσθέτετε τον ζωμό, αλάτι και πιπέρι και αφήνετε να βράσει περίπου 10 λεπτά.
- Ρίχνετε το ρύζι και συνεχίζετε το βράσιμο για άλλα 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.
- Στο τέλος προσθέτετε τον άνηθο και τον μάραθο.
Το αυγολέμονο
- Χτυπάτε τα αυγά σε μπολ μέχρι να αφρατέψουν.
- Προσθέτετε σιγά σιγά τον χυμό λεμονιού.
- Παίρνετε κουταλιές από τον ζεστό ζωμό της σούπας και τις ρίχνετε στο μείγμα, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην κόψει.
- Ρίχνετε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα, ανακινείτε απαλά και αποσύρετε από τη φωτιά χωρίς να ξαναβράσει.
Μικρά μυστικά
- Μπορείτε να βάλετε και λίγα αποξηραμένα μανιτάρια για πιο έντονη γεύση.
- Αν θέλετε πιο «παραδοσιακή» αίσθηση, προσθέστε ψιλοκομμένα φύλλα από καρδιές αγκινάρας.
- Σερβίρεται ζεστή με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply