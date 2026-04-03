Αν αγαπάς τους μεζέδες που γίνονται γρήγορα, μυρίζουν υπέροχα και τρώγονται ακόμη πιο γρήγορα, τότε τα μανιτάρια σαγανάκι χωρίς τυρί είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Είναι ένα πιάτο απλό, ζουμερό και γεμάτο γεύση, χωρίς περιττά υλικά. Το μυστικό εδώ είναι η σωστή σάλτσα ντομάτας, το σκόρδο, τα μυρωδικά και φυσικά τα μανιτάρια που κρατούν όλο τον χαρακτήρα του φαγητού.

Είναι ιδανικό για νηστεία, για ένα ελαφρύ μεσημεριανό ή ακόμη και για μεζέ στη μέση του τραπεζιού με φρυγανισμένο ψωμί. Και ναι, δεν του λείπει καθόλου το τυρί.

Τι θα χρειαστείς

500 γρ. μανιτάρια λευκά ή καφέ, κομμένα σε φέτες

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

2 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 200 γρ. κονκασέ

2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας

1 μικρή πιπεριά πράσινη ή κόκκινη σε λεπτές φέτες

1 κουταλάκι ρίγανη

λίγο θυμάρι ή μαϊντανό

αλάτι

πιπέρι

λίγο μπούκοβο προαιρετικά

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Πώς θα το φτιάξεις

Σε ένα τηγάνι ή μικρό σαγανάκι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτεις το σκόρδο και την πιπεριά και ανακατεύεις για 1 με 2 λεπτά.

Στη συνέχεια ρίχνεις τα μανιτάρια και τα αφήνεις να βγάλουν τα υγρά τους και να μαλακώσουν καλά. Μόλις πάρουν λίγο χρώμα, προσθέτεις τον πελτέ και τον τρίβεις ελαφρά στη βάση του τηγανιού για να βγάλει το άρωμά του.

Ρίχνεις την τριμμένη ντομάτα, τη ρίγανη, το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και λίγο μπούκοβο αν θέλεις πιο έντονη γεύση. Χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 10 με 15 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Στο τέλος προσθέτεις λίγο φρέσκο μαϊντανό και σερβίρεις αμέσως.

Μικρά μυστικά για πιο ωραίο αποτέλεσμα

Για να μη βγάλουν πολλά νερά τα μανιτάρια, καλό είναι να τα σοτάρεις σε δυνατή φωτιά στην αρχή. Επίσης, αν θέλεις το πιάτο λίγο πιο πλούσιο, μπορείς να προσθέσεις λίγες ελιές ή λίγη κάπαρη. Ταιριάζει πολύ και με πατάτες τηγανητές ή με ρύζι, αν θέλεις να το κάνεις πιο χορταστικό.

Πώς να το σερβίρεις

Το μανιτάρι σαγανάκι ταιριάζει τέλεια με χωριάτικο ψωμί, παξιμάδι ή ακόμα και πίτα. Είναι από εκείνα τα πιάτα που δεν χρειάζονται πολλά για να σταθούν στο τραπέζι. Μια μπουκιά αρκεί για να καταλάβεις ότι τελικά η νοστιμιά δεν εξαρτάται καθόλου από το τυρί.

Καλή απόλαυση!