Αν υπάρχει ένα φαγητό που σε μεταφέρει αυτόματα σε παραθαλάσσιο τραπέζι με λευκό κρασί και ψωμί στο κέντρο, αυτό είναι τα μύδια με κρέμα. Απλά υλικά, καθαρή γεύση και μια σάλτσα που ζητάει επίμονα βούτες με τραγανή μπαγκέτα. Είναι από εκείνες τις συνταγές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο σωστή εκτέλεση και καλές πρώτες ύλες.

Υλικά

1,75 κιλό μύδια

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

2 εσαλότ ψιλοκομμένα

15 γρ βούτυρο

1 μπουκέτο μυρωδικών με μαϊντανό θυμάρι και δάφνη

100 ml ξηρό λευκό κρασί ή μηλίτης

120 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

1 χούφτα φύλλα μαϊντανού χοντροκομμένα

Τραγανό ψωμί για το σερβίρισμα

Προετοιμασία των μυδιών

Ξεκινάς πλένοντας τα μύδια κάτω από άφθονο κρύο τρεχούμενο νερό. Όσα είναι ανοιχτά και δεν κλείνουν με ένα ελαφρύ πίεσμα, τα αποχαιρετάς χωρίς δεύτερη σκέψη. Αφαιρείς τις ίνες που προεξέχουν από το κέλυφος και καθαρίζεις τυχόν κολλημένα υπολείμματα με ένα μαχαίρι. Ένα γρήγορο δεύτερο ξέβγαλμα αρκεί για να φύγουν τα μικρά κομμάτια από τα κελύφη.

Το μαγείρεμα βήμα βήμα

Σε μια πολύ μεγάλη κατσαρόλα, ιδανικά τόσο μεγάλη ώστε να χωράει άνετα όλα τα μύδια, λιώνεις το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτεις το σκόρδο, τα εσαλότ και το μπουκέτο των μυρωδικών και τα αφήνεις να μαλακώσουν ήρεμα μέχρι να γίνουν διάφανα και αρωματικά, χωρίς να πάρουν χρώμα.

Ρίχνεις τα μύδια και το κρασί ή τον μηλίτη, δυναμώνεις τη φωτιά και σκεπάζεις με καπάκι. Τα αφήνεις να αχνιστούν για 3 με 4 λεπτά, κουνώντας την κατσαρόλα πού και πού. Τα μύδια θα ανοίξουν, όσα επιμείνουν να μείνουν κλειστά δεν τα βάζεις στο πιάτο.

Αφαιρείς το μπουκέτο μυρωδικών, προσθέτεις την κρέμα γάλακτος και τον μαϊντανό και αποσύρεις αμέσως από τη φωτιά. Δεν χρειάζεται βράσιμο, μόνο να αγκαλιάσει η σάλτσα τα μύδια.

Σερβίρισμα

Μοιράζεις τα μύδια σε τέσσερα ζεστά βαθιά πιάτα και σερβίρεις αμέσως με άφθονο τραγανό ψωμί. Η σάλτσα είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής, οπότε μην τσιγκουνευτείς τις βουτιές.

Καλή απόλαυση!