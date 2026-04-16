Αν θέλεις ένα πιάτο που να είναι ζεστό, χορταστικό και λίγο πιο ιδιαίτερο από τα συνηθισμένα, αυτή η συνταγή είναι πολύ ωραία ιδέα. Τα αφράτα νιόκι δένουν υπέροχα με τα χορτοφαγικά λουκάνικα, ενώ το kale γίνεται τραγανό στον φούρνο και δίνει αυτή την τέλεια αντίθεση στην υφή. Η gochujang χαρίζει πικάντικο χαρακτήρα, χωρίς όμως να σκεπάζει τις υπόλοιπες γεύσεις.

Υλικά

100 με 120 γρ. kale, μόνο τα φύλλα, χοντροκομμένα, χωρίς τα σκληρά κοτσάνια

2 με 3 κ.σ. ελαιόλαδο

6 με 8 χορτοφαγικά λουκάνικα, περίπου 300 γρ.

800 γρ. νιόκι

2 ασκαλώνια, ψιλοκομμένα

5 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. gochujang, ή όσο θέλεις ανάλογα με το πόσο πικάντικο το προτιμάς

4 κ.σ. light cream cheese

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα ή άλλο χορτοφαγικό σκληρό τυρί, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ξεκίνα με το kale

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200 βαθμούς, στους 180 αν ψήνεις με αέρα.

Βάλε το kale σε ένα μεγάλο μπολ, πρόσθεσε 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και λίγο αλάτι και ανακάτεψέ το καλά. Άπλωσέ το σε ένα ταψί και ψήσ’ το για περίπου 10 λεπτά, ανακινώντας το ταψί στη μέση του χρόνου, μέχρι να γίνει τραγανό. Μόλις είναι έτοιμο, άφησέ το στην άκρη.

Σόταρε τα λουκάνικα

Στο μεταξύ, ζέστανε 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι. Κόψε ή σπάσε τα χορτοφαγικά λουκάνικα σε μικρά κομμάτια κατευθείαν μέσα στο τηγάνι και σοτάρισέ τα μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν ελαφρώς τραγανά. Βγάλε τα από το τηγάνι και κράτησέ τα στην άκρη.

Βράσε τα νιόκι

Βράσε τα νιόκι σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Όταν είναι έτοιμα, στράγγισέ τα, αλλά κράτησε στην άκρη μία κούπα από το νερό τους, γιατί θα σου χρειαστεί για τη σάλτσα.

Ετοίμασε τη σάλτσα

Στο ίδιο τηγάνι που μαγείρεψες τα λουκάνικα, πρόσθεσε λίγο ακόμη ελαιόλαδο αν χρειάζεται και σόταρε τα ασκαλώνια μαζί με το σκόρδο για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε την gochujang, το cream cheese και λίγο από το νερό των νιόκι. Ανακάτεψε μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία, κρεμώδης σάλτσα. Αν χρειάζεται, πρόσθεσε λίγο ακόμη νερό από τα νιόκι, ώστε να γίνει πιο ρευστή.

Δέσε το φαγητό

Ρίξε μέσα στο τηγάνι τα νιόκι και τα κομμάτια από τα λουκάνικα και ανακάτεψε καλά, ώστε να καλυφθούν όλα από τη σάλτσα. Δοκίμασε και πρόσθεσε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι όσο χρειάζεται.

Σέρβιρε σωστά

Μοίρασε το φαγητό σε μπολ και από πάνω πρόσθεσε το τραγανό kale, μπόλικη τριμμένη παρμεζάνα και λίγο ακόμη φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Μικρό tip

Αν σου αρέσουν οι πιο έντονες γεύσεις, μπορείς να βάλεις λίγη παραπάνω gochujang. Αν, πάλι, θέλεις πιο ήπιο αποτέλεσμα, ξεκίνα με 1 κουταλιά και δοκίμασε στην πορεία.

Καλή απόλαυση!